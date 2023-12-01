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Reuters: У демократів немає альтернативи Байдену на вибори президента 2024 року
23:48 30.11.2023 |
Демократична партія США не має запасного плану на випадок, якщо чинний президент Джо Байден з якихось причин припинить передвиборну кампанію у 2024 році.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Reuters.
Попри падіння рейтингів і питання щодо власного віку, Байден і далі планує балотуватися на другий президентський термін. Відтоді, як чинний лідер США оголосив про цей намір у квітні, в нього не з'явилось серйозного конкурента.
Прихильники Байдена, посилаючись на його діяльність на посаді президента, стверджують, що Демократичній партії не потрібен запасний план, щоб перемогти ймовірного кандидата від республіканців Дональда Трампа у 2024 році.
"Плану Б не існує. Якби він (Байден. - Ред.) раптом не балотувався, балотувались би всі хто може. Віцепрезидентка (Камала Гарріс. - Ред.) нікого не лякає", - сказав один із топ-демократів в інтерв'ю Reuters, маючи на увазі традицію, за якою віцепрезиденти є найімовірнішими наступниками президентів.
Якщо ж 81-річний президент таки відмовиться від участі у виборах, демократи можуть обрати іншого номінанта на своєму з'їзді в серпні або навіть пізніше, відповідно до партійних правил.
"Це може спричинити внутрішньопартійну війну, в результаті якої демократи стануть дзеркальним відображенням республіканців у битві, в якій кандидати витрачатимуть час і гроші на боротьбу один з одним", - вважає Reuters.
Як відомо, 25 квітня Джо Байден офіційно оголосив про наміри вдруге змагатися за президентську посаду на виборах 2024 року. Вересневе опитування показало, що більшість виборців вважають Байдена застарим для переобрання на другий термін.
Крім того, його рейтинг нещодавно знизився до найнижчого рівня за весь час його президентства - 40%, оскільки переважна більшість виборців не схвалюють його зовнішню політику та дії щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС.
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