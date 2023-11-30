Фінансові новини
- |
- 30.11.23
- |
- 23:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
На кліматичному саміті в Дубаї схвалили створення Фонду для захисту від потепління
19:58 30.11.2023 |
На кліматичному саміті COP28 у Дубаї схвалили створення Фонду для відшкодування втрат і збитків від зміни клімату державам, що розвиваються. Про це повідомляє пресслужба саміту.
Президент COP28 Султан аль-Джабер, який за сумісництвом і міністр промисловості ОАЕ, назвав рішення історичним.
"І швидкість, з якою ми це зробили, також є історичною. Досягнення цієї мети демонструє важку роботу багатьох людей, особливо членів перехідного комітету, які невпинно працювали, щоб довести нас до цієї точки. Це доказ того, що ми можемо досягти успіху. COP28 може дати результат. Колеги, тепер це ставить перед нами чітке завдання ухвалити комплексне рішення щодо GST протягом наступних 12 днів", - заявив Султан аль-Джабер.
ОАЕ виділяють у Фонд перші $100 млн на компенсацію втрат та збитків.
На торішньому саміті в Шарм-еш-Шейху було досягнуто згоди про створення фонду для компенсації збитків, спричинених глобальним потеплінням. Багаті країни визнали, що бідні країни з низькими рівнями викидів особливо потребують підтримки для подолання наслідків зміни клімату, та попередньо визначили, хто має відповідати за ці витрати.
COP (Conference of the Parties) - кліматичний саміт, що проводиться ООН з 1995 року. 2023 року проходить у Дубаї з 30 листопада по 12 грудня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Євросоюз дозволив Україні відкласти перехід на нову версію системи «митного безвізу»
ТОП-НОВИНИ
|Нідерланди нададуть Україні у 2024 році додаткові €2,5 мільярда
|Журнал Economist випустив нову статтю про нібито внутрішнє протистояння між політичним і військовим керівництвом України
|ЄС очікує виконання умов щодо САП і добору суддів для виділення Україні EUR1,5 млрд макрофінтраншу в грудні
|Україна погодила з Альянсом новий план реформ – Річну національну програму
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зимова допомога Україні: у Байдена назвали три пріоритети
|США перенесли передачу Україні далекобійних GLSDB, - Reuters
|Норвегія виділила понад €21 мільйон на продовольчу безпеку України
|Євросоюз дозволив Україні відкласти перехід на нову версію системи «митного безвізу»
|На кліматичному саміті в Дубаї схвалили створення Фонду для захисту від потепління
|Глава Євроради пропонує випустити оборонні бонди: потрібні гроші на масштабування ОПК
Бізнес
|Google оголосив про запуск семінарів із кібербезпеки для навчання студентів в Україні
|Оновлений Kia Sorento дебютував у Лос-Анджелесі
|Samsung продовжує лідирувати на європейському ринку смартфонів - Xiaomi та Apple замикають трійку
|IKEA випустила три смартсенсори для «розумного дому» ціною менш як €10
|За 15 років українські ІТ-компанії змогли залучили інвестицій на майже $3,7 мільярда, – дослідження
|YouTube запустив розділ з іграми Playables, але не для всіх
|Китай почав будувати перше в світі підводне сховище зберігання даних