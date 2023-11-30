На кліматичному саміті в Дубаї схвалили створення Фонду для захисту від потепління

На кліматичному саміті COP28 у Дубаї схвалили створення Фонду для відшкодування втрат і збитків від зміни клімату державам, що розвиваються. Про це повідомляє пресслужба саміту.

Президент COP28 Султан аль-Джабер, який за сумісництвом і міністр промисловості ОАЕ, назвав рішення історичним.

"І швидкість, з якою ми це зробили, також є історичною. Досягнення цієї мети демонструє важку роботу багатьох людей, особливо членів перехідного комітету, які невпинно працювали, щоб довести нас до цієї точки. Це доказ того, що ми можемо досягти успіху. COP28 може дати результат. Колеги, тепер це ставить перед нами чітке завдання ухвалити комплексне рішення щодо GST протягом наступних 12 днів", - заявив Султан аль-Джабер.

ОАЕ виділяють у Фонд перші $100 млн на компенсацію втрат та збитків.

На торішньому саміті в Шарм-еш-Шейху було досягнуто згоди про створення фонду для компенсації збитків, спричинених глобальним потеплінням. Багаті країни визнали, що бідні країни з низькими рівнями викидів особливо потребують підтримки для подолання наслідків зміни клімату, та попередньо визначили, хто має відповідати за ці витрати.

COP (Conference of the Parties) - кліматичний саміт, що проводиться ООН з 1995 року. 2023 року проходить у Дубаї з 30 листопада по 12 грудня.