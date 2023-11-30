Глава Євроради пропонує випустити оборонні бонди: потрібні гроші на масштабування ОПК

Голова Європейської ради Шарль Мішель закликав збільшити фінансування європейського оборонного сектору і запропонував розглянути можливість продажу спеціальних облігацій. Про це він сказав на щорічній конференції Європейського оборонного агентства (EDA).

"Треба розглянути ідею європейських оборонних облігацій для зміцнення нашої технологічної та промислової бази. Ці облігації ЄС можуть стати новим класом активів, зокрема для роздрібних інвесторів", - сказав він.

У своїй промові Мішель назвав кілька кроків для створення "справжнього єдиного оборонного ринку ЄС".

Випуск спільних бондів - один з них. Інші - це покращення координації витрат на оборону під егідою EDA, адаптація нормативної бази для більшої гнучкості закупівель ("придбання танків чи систем ППО - не те саме, що закупівля паперу і принтерів"), а також зосередження на спільних проєктах за прикладом винищувача FCAS (Future Combat Air System) чи ініціативи "Європейський небесний щит".

"Поки оборонні компанії ЄС розділені за національним принципом, замовлення надходитимуть насамперед від відповідних національних урядів. Це означає, що масштаби виробництва не відповідатимуть геополітичній реальності, з якою ми стикаємося", - сказав Мішель.