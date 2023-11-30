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АНАЛІТИКА

Доходи найбільших виробників нафти і газу в росії впали на 40%

 

Доходи найбільших російських виробників нафти і природного газу впали на 41% за перші дев'ять місяців року, повідомив центробанк у своєму огляді фінансової стабільності, оскільки обсяги експорту й ціни знизилися, пише Reuters.

У банку заявили, що ціна на флагманську російську нафту марки Urals упала за той же період у середньому на 26%, а експорт через мережу нафтопровідної монополії «транснєфть» упав на 8% порівняно з першими дев'ятьма місяцями минулого року.

російська економіка зіткнулася з серйозними перешкодами через західні санкції внаслідок ров'язаної рф повномасштабної війни в Україні, але впоралася з тиском краще, ніж москва чи Захід спочатку очікували. Міністерство фінансів росії тепер очікує, що дефіцит бюджету цього року складе близько 1% валового внутрішнього продукту (ВВП), порівняно з 2% раніше.

Торік США, інші країни «Великої сімки» (G7) і Австралія встановили обмеження ціни на російську нафту на рівні $60 за барель. російським виробникам нафти довелося переспрямувати свої постачання з традиційних ринків Європи у Китай з Індією, що призвело до проблем із розрахунками.

Джерела повідомили Reuters, що торгівля з Індією, нині найбільшим покупцем морської нафти в росії, майже розвалилася в липні, оскільки Індія хотіла платити в рупіях, а російський центральний банк сказав експортерам, що не прийматиме валюту.

Як тимчасове рішення, вантажі оплачувалися в комбінації китайських юанів, гонконзьких доларів і дирхамів ОАЕ, повідомили джерела.

ігор сєчін, глава російського енергетичного гіганта «роснєфть», розкритикував центральний банк за те, що він назвав неспроможністю створити механізм транскордонних платежів.

В огляді за 30 листопада банк заявив, що частка китайських юанів у платежах за весь російський експорт зросла до 35% у вересні з 13% у січні, тоді як частка рубля залишилася «значною» на рівні 39% у вересні.

Банк зазначив, що зміни в пунктах призначення, торговельних потоках і системах розрахунків призвели до того, що отримання платежів за сиру нафту й нафтопродукти займає більше часу.

У ньому сказано, що на внутрішньому валютному ринку в серпні спостерігався сплеск валютної ліквідності, оскільки курс рубля впав до понад 100 за долар, але в цілому ринок був малоактивним у третьому кварталі, а ліквідність упала.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Росія
 

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