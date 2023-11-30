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АНАЛІТИКА

Молдова наполягає на виведенні російських військ із Придністров'я - глава МЗС

 

Кишинів і далі наполягатиме на виведенні російських військ із придністровського регіону, заявив міністр закордонних справ і європейської інтеграції, віцепрем'єр Молдови Ніку Попеску.

"Росія має вивести свої війська з придністровського регіону. Це створить сприятливі умови для мирного вирішення придністровського конфлікту", - написав Попеску на своїй сторінці в соціальних мережах.

Як повідомили у пресслужбі МЗСЄІ, про це йшлося під час зустрічей Попеску з міністрами закордонних справ Румунії, Іспанії, Чехії, Данії та Франції. Зустрічі відбулися в четвер на полях засідання Ради міністрів ОБСЄ, яке відбувається в Північній Македонії.

Як повідомив Попеску, на зустрічах також обговорювали питання інтеграції Молдови в Євросоюз, зокрема в контексті майбутнього засідання Ради Євросоюзу. "Я подякував своїм колегам за підтримку й наголосив, що ми маємо й далі допомагати Україні", - додав Попеску.

У лютому глава МЗС Молдови Ніку Попеску заявляв про необхідність виведення російських військ із Придністров'я. "Ми маємо намір домогтися, щоб Росія вивела війська й озброєння, які незаконно перебувають на нашій території. Ця мета - ключова в нашій зовнішній політиці. Але домагатися цієї мети ми будемо виключно мирними методами, переговорами й дипломатією", - заявив міністр 14 лютого.

21 лютого прем'єр Молдови Дорін Речан також заявив про необхідність виходу з Придністров'я оперативної групи російських військ. "Молдова залучена в процес, який передбачає виключно мирне вирішення придністровського питання. Це означає, що Росія має вивести війська, евакуювати озброєння й боєприпаси. Росія зобов'язалася зробити це, і не один раз. Ми маємо переконатися, що Росія виконає обіцяне. Це й означає демілітаризацію", - сказав Речан журналістам.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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