Глава Євроради: Європі необхідний оборонний союз

Голова Європейської ради Шарль Мішель закликав розвивати європейський "оборонний союз", який, на його думку, народився з початком військової допомоги Європейського союзу Україні.

"Настав час створити союз оборони в поєднанні з єдиним оборонним ринком", - заявив Мішель на щорічній конференції Європейського оборонного агентства (EDA) у Брюсселі в четвер.

"Ми маємо зміцнити наш Європейський континент, продемонструвати силу і захист. Тому ми маємо посилити нашу європейську оборону. Сильніша і боєздатна європейська оборона зробить позитивний внесок у глобальну і трансатлантичну безпеку, основою якої залишається НАТО", - сказав глава Євроради.

За його словами, "деякі ідеї поки що не отримали консенсусу, але вони дадуть поживу для наших демократичних дебатів і намітять шлях уперед".

При тому, що ідея європейської оборони не нова, зазначив Мішель, події в Україні та дедалі нестабільніша безпекова обстановка надали їй "нової актуальності". "Тому ми маємо протистояти сьогоднішнім змінам парадигми безпеки. Тоді як війна вже біля наших дверей, наші амбіції мають відповідати цій актуальності", - вважає він.

Голова Євроради вказав на необхідність зосередитися на двох цілях.

"По-перше, продовжувати нашу непохитну військову підтримку народу України. Безпека України - це наша безпека. Уся наша безпека. По-друге, ми маємо посилити нашу європейську оборону. Зараз, завтра і в майбутньому", - заявив Мішель.

Відзначивши "безпрецедентну військову допомогу" ЄС Україні, він закликав "зробити більше". "Більше ракет, більше боєприпасів, більше систем ППО. І швидше. Це зобов'язання перед Україною. І по відношенню до наших громадян. Захищаючи Україну, ми захищаємо себе", - наголосив голова Європейської ради.

Водночас Мішель визнав, що постачання Україні мільйона снарядів "займе трохи більше часу, ніж ми сподівалися", але запевнив: "Це станеться".

Глава Євроради вважає, що "сильна військова підтримка також посилає сигнал" партнерам ЄС, особливо "американським союзникам" про те, що в Євросоюзі ставляться до безпеки "більш серйозно, ніж будь-коли".

Також Мішель закликав до ефективнішої координації європейських оборонних витрат, до підвищення ролі EDA і збільшення фінансування оборонної промисловості.