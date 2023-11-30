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АНАЛІТИКА

Рейтинг найдорожчих міст для проживання очолили Цюріх та Сінгапур

Рейтинг найдорожчих міст для проживання очолили Цюріх та Сінгапур

 

Цьогорічний рейтинг найдорожчих у світі міст для проживання очолили Цюріх та Сінгапур.

Про це свідчать дані Всесвітнього індексу вартості життя за 2023 рік від Economist Intelligence Unit (EIU).

Загалом, за даними аналітиків, в середньому у світі ціни зросли на 7,4% у річному вираженні у місцевій валюті. Водночас темпи інфляції сповільнилися з 8,1%, про які повідомлялося в торішньому опитуванні. Утім, вона все ще залишається значно вищою за показники у 2017-2021 роках.

Зазначається, що Сінгапур не є новачком у топі найдорожчих міст, він очолює рейтинг вд'вяте за останні 11 років.

Водночас Цюріх підстрибнув одразу на п'ять сходинок у порівнянні з минулий роком. Цьому сприяли сильний швейцарський франк, а також високі ціни на харчі, товари для дому та відпочинку.

Трійку лідерів замикає Нью-Йорк, який минулого року ділив перше місце із Сінгапуром.

Західноєвропейські міста, включно з Копенгагеном, Дубліном і Віднем, займають близько половини перших 20 місць. Зростання цін - одна з причин. Інша полягає в тому, що Європейський центральний банк підвищував процентні ставки шість разів у 2023 році, щоб приборкати інфляцію. Це призвело до підвищення курсу євро на 7% щодо долара.

Найбільше в рейтингу впали Москва та Санкт-Петербург, які опустилися на 105 позицій до 142-го та на 74 позиції до 147-го місця відповідно. Причиною став обвал рубля внаслідок санкцій та високий рівень військових втрат.

ТОП-10 найдорожчих міст у світі для проживання:

* Цюріх та Сінгапур;
* Женева;
* Нью-Йорк;
* Гонконг;
* Лос-Анджелес;
* Париж;
* Тель-Авів;
* Копенгаген;
* Сан-Франциско.

Аналітики порівнюють понад 400 цін на більше ніж 200 продуктів та послуг у 173 містах світу. EIU також досліджує різні підприємства, щоб зрозуміти, наскільки сильно коливалися ціни за останній рік.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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