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У Софії фермери вимагають компенсацій, пов'язаних з війною в Україні
13:23 30.11.2023 |
У центрі болгарської столиці Софії протестують фермери, вимагаючи субсидій від уряду через збитки, пов'язані з війною в Україні.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання "Фокус".
Протест є другим поспіль, після того, як минулого тижня фермери виходили з тими ж вимогами, які, вочевидь, не були задоволені.
На цьоготижневому протесті молочники та садівники вимагають компенсацій, пов'язаних з війною в Україні.
"Цього разу ми самі, але наступного разу - ми будемо зі стадами і палицями", - йдеться на одному з плакатів, встановлених незадоволеними.
Серед їхніх гасел такі: "Я хочу бути фермером в Болгарії", "Не знищуйте фруктове виробництво в Болгарії", "Ні спробам розділити фермерів!", "Збережемо болгарське фруктове виробництво!", "Ні вбивству болгарського фермера" та інші.
Протестувальники також розлили молоко на знак протесту.
"Існує багато спекуляцій щодо допомоги Україні. Йдеться не про те, щоб стати багатшими. Це допомога з точки зору того, що ми втратили переваги порівняно з українським імпортом", - сказав один з учасників акції Петар Ставракієв.
Нагадаємо, Болгарія, Польща, Угорщина, Словаччина та Румунія закликали Європейську комісію продовжити фінансову підтримку фермерів, які постраждали від імпорту українського зерна, протягом усього 2024 року.
Як відомо, у вересні 2023 року Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт української сільгосппродукції до п'яти східних країн ЄС, яку запровадили через скарги місцевих фермерів. Але три держави - Польща, Словаччина та Угорщина - у відповідь оголосили про односторонні обмеження на український імпорт.
У середу уряд Словаччини підтримав продовження заборони на імпорт агропродукції з України на невизначений термін і розширив перелік товарів, на які вона поширюється.
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