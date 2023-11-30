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АНАЛІТИКА

Більшість поляків проти змін у договорах ЄС

 

Більшість поляків не хотіли би внесення змін до договорів про функціонування Євросоюзу, у тому числі про відмову від одностайності рішень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування United Surveys на замовлення RMF FM і Dziennik Gazeta Prawna.

Більш як 52% респондентів не хочуть, щоб уряд погоджувався на зміни у договорах ЄС, зокрема скасування принципу одностайності у рішеннях, що стосуються зовнішньої політики, безпеки й оборони, економіки та бюджету і розширення Євросоюзу.

32,8% підтримали би відмову від права вето.

Ще 15.2% не визначилися з думкою з цього питання.

Категоричних противників змін до договорів ЄС найбільше серед виборців крайньої правої "Конфедерації" - 98%. Серед виборців правлячої партії "Право і справедливість" таких 74%.

Водночас, підтримка реформи вища серед виборців "Громадянської коаліції" (67%) та "Лівиці" (79%).

Всього для дослідження опитали 1000 респондентів 24-26 листопада.

Нещодавно Європарламент більшістю голосів схвалив доповідь про необхідність реформування Європейського Союзу.

Лідер польської опозиції Дональд Туск, чия партія, ймовірно, повернеться до влади в Польщі після восьми років перебування в опозиції, виступає проти зміни договорів ЄС, так само як і консервативний правлячий табір Польщі.
Ключові теги: Польща, ЄС
 

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