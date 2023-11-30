Фінансові новини
- |
- 30.11.23
- |
- 16:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Більшість поляків проти змін у договорах ЄС
13:16 30.11.2023 |
Більшість поляків не хотіли би внесення змін до договорів про функціонування Євросоюзу, у тому числі про відмову від одностайності рішень.
Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування United Surveys на замовлення RMF FM і Dziennik Gazeta Prawna.
Більш як 52% респондентів не хочуть, щоб уряд погоджувався на зміни у договорах ЄС, зокрема скасування принципу одностайності у рішеннях, що стосуються зовнішньої політики, безпеки й оборони, економіки та бюджету і розширення Євросоюзу.
32,8% підтримали би відмову від права вето.
Ще 15.2% не визначилися з думкою з цього питання.
Категоричних противників змін до договорів ЄС найбільше серед виборців крайньої правої "Конфедерації" - 98%. Серед виборців правлячої партії "Право і справедливість" таких 74%.
Водночас, підтримка реформи вища серед виборців "Громадянської коаліції" (67%) та "Лівиці" (79%).
Всього для дослідження опитали 1000 респондентів 24-26 листопада.
Нещодавно Європарламент більшістю голосів схвалив доповідь про необхідність реформування Європейського Союзу.
Лідер польської опозиції Дональд Туск, чия партія, ймовірно, повернеться до влади в Польщі після восьми років перебування в опозиції, виступає проти зміни договорів ЄС, так само як і консервативний правлячий табір Польщі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Журнал Economist випустив нову статтю про нібито внутрішнє протистояння між політичним і військовим керівництвом України
ТОП-НОВИНИ
|ЄС очікує виконання умов щодо САП і добору суддів для виділення Україні EUR1,5 млрд макрофінтраншу в грудні
|Україна погодила з Альянсом новий план реформ – Річну національну програму
|Коломойський виграв апеляцію в Антикорсуді: арешту активів не буде, справу можуть закрити
|Рада ЄС ухвалила рішення надати додатково EUR194 на навчання українських військових
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Ощадбанк видаватиме аграріям кредити на розмінування полів
У РУБРИЦІ
|Глава Євроради: Європі необхідний оборонний союз
|Британія в ОБСЄ: РФ має зазнати повної поразки у війні з Україною
|Рейтинг найдорожчих міст для проживання очолили Цюріх та Сінгапур
|У Софії фермери вимагають компенсацій, пов'язаних з війною в Україні
|Більшість поляків проти змін у договорах ЄС
|Польща проситиме відновити дозвільну систему для українських перевізників - Моравецький
|Велика Британія направить ще один корабель до Перської затоки
Бізнес
|Samsung продовжує лідирувати на європейському ринку смартфонів - Xiaomi та Apple замикають трійку
|IKEA випустила три смартсенсори для «розумного дому» ціною менш як €10
|За 15 років українські ІТ-компанії змогли залучили інвестицій на майже $3,7 мільярда, – дослідження
|YouTube запустив розділ з іграми Playables, але не для всіх
|Китай почав будувати перше в світі підводне сховище зберігання даних
|Huawei Technologies уклала довгострокову угоду про перехресне ліцензування з Sharp
|Літаючі таксі Lilium отримали «ліцензію на експлуатацію» ЄС