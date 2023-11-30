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АНАЛІТИКА

Польща проситиме відновити дозвільну систему для українських перевізників - Моравецький

 


Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його уряд домагатиметься відновлення дозволів для перевізників з України, що є ключовою вимогою протестувальників, які блокують пункти пропуску на польсько-українському кордоні.

Про це Моравецький сказав журналістам у середу в Сеймі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на WNP.

"Дуже важливо, щоб міністр інфраструктури дав відповідні доручення Раді міністрів інфраструктури ЄС, щоб ми повернулися до попередньої дозвільної системи", - заявив Моравецький.

"Дозвільна система працювала добре. Ми будемо наполягати на тому, щоб ця система дозволів була відновлена", - підкреслив він.

Глава польського уряду додав, що визнає низку аргументів протестувальників, і однією з вимог було саме відновлення дозволів для перевізників з України на в'їзд до ЄС.

"Наша делегація в Києві домовилася про певні зміни, які, можливо, призведуть до того, що ті вантажівки, які повертаються порожніми через кордон, будуть пропущені, що вже зменшить принаймні до певної міри цей затор і цей протест водночас", - сказав також Моравецький.

Міністр інфраструктури Польщі Альвін Гаядхур представив у Сеймі інформацію про поточну ситуацію на кордоні з Україною.

Він розповів, що протягом трьох годин розмовляв з представниками перевізників. За словами міністра, вдалося досягти деяких позитивних рішень, зокрема, протестувальники відмовилися від блокади ще двох пунктів пропуску.

Раніше повідомляли, що Рада ЄС на рівні міністрів транспорту обговорить ситуацію з блокуванням прикордонних переходів на кордоні Польщі з Україною.

Єврокомісія раніше попереджала, що вимога відновити дозвільну систему для українських перевізників не є юридично можливою, оскільки це порушило би законодавство ЄС. Українська сторона наполягала, що не має навіть наміру обговорювати повернення дозволів для перевізників.

Єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян назвала блокаду "неприйнятною". За її словами, Єврокомісія залишає за собою право втрутитися, щоб забезпечити дотримання правил та законів.
Ключові теги: Польща, ЄС
 

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