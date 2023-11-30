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Велика Британія направить ще один корабель до Перської затоки
13:07 30.11.2023 |
Есмінець Королівського військово-морського флоту Великої Британії HMS Diamond був направлений до Перської затоки з метою підтримки стабільності на Близькому Сході.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
HMS Diamond приєднається до фрегата HMS Lancaster, який вже перебуває в регіоні.
Міністр оборони Британії Грант Шаппс сказав, що "критично важливо, аби Велика Британія посилювала свою присутність в регіоні".
HMS Lancaster перебуває в Перській затоці з минулого року. Він розміщений там разом з трьома мінними тральщиками Королівських ВМС.
Шаппс сказав, що присутність есмінця посилить сили стримування в регіоні.
Зокрема, за його словами, це стане чітким сигналом для Ірану і його поплічників.
Нагадаємо, у жовтні президент США Джо Байден вирішив направити авіаносець у Середземне море і літаки в район Перської затоки.
Крім того, Пентагон оголосив про переміщення військових кораблів США, включаючи авіаносець та додаткові літаки, ближче до східного Середземномор'я після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль і подальшої ескалації конфлікту.
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