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Членам уряду Франції заборонили користуватися Telegram і WhatsApp
09:58 30.11.2023 |
Членів уряду Франції закликали припинити використовувати месенджери Signal, WhatsApp і Telegram. Це рішення пов'язане з проблемами кібербезпеки.
Про це заявила прем'єр-міністр республіки Елізабет Борн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
У циркулярі глава уряду просить міністрів і членів кабінету міністрів встановити французький застосунок Olvid для вирішення проблем кібербезпеки.
Зазначається, що чиновникам необхідно буде видалити до 8 грудня всі додатки для обміну повідомленнями, не перевірені Національним агентством безпеки інформаційних систем. Інакше кажучи, усім членам уряду доведеться відмовитися від WhatsApp, а також від Telegram або Signal.
"Основні споживчі додатки для обміну миттєвими повідомленнями посідають дедалі більше місце в нашому щоденному спілкуванні. Однак ці цифрові інструменти не позбавлені вразливостей безпеки", - сказав прем'єр-міністр.
Що відомо про Olvid
Видання пише, що в документі прямо згадується використання французького застосунку Olvid, представленого як "єдина платформа для приватних повідомлень, що отримала сертифікат безпеки першого рівня".
Olvid пропонує наскрізне шифрування повідомлень і не вимагає використання SIM-карти, отже, номера телефону. Крім того, метадані Olvid (особистість відправника й одержувача, час надсилання повідомлення) зашифровані, на відміну від того, що пропонує WhatsApp.
Додаток доступний безкоштовно для широкого загалу як на iOS, так і на Android.
Діяльність Telegram в Україні
Нагадаємо, що дискусії про обмеження діяльності Telegram-каналів точаться вже давно. Один з першим про це заговорив колишній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Нещодавно віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна заявив про небезпеку з боку анонімних Telegram-каналів. За його словами, останнім часом в Україні спостерігається зростання популярності анонімних пабліків.
Секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що Telegram-канали в Україні повинні дотримувати прозорості у своїй діяльності. Головна вимога до пабліків - це усунення анонімності.
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