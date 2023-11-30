Фінансові новини
- |
- 30.11.23
- |
- 16:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
РосЗМІ: Лавров летів на зустріч ОБСЄ іншим маршрутом – Болгарія відмовилась пропускати Захарову
09:28 30.11.2023 |
Російський міністр закордонних справ Сєргєй Лавров прибув у столицю Північної Македонії на міністерську зустріч ОБСЄ через Грецію, а не Болгарію - нібито через рішення Софії, що дозвіл на проліт не стосується речниці МЗС РФ Марії Захарової.
Про це повідомляє російське агентство ТАСС, пише "Європейська правда".
Лавров вже прибув до Скоп'є, його літак прямував над Туреччиною і Грецією, хоча спершу очікували, що борт МЗС РФ полетить через Болгарію.
"Як стало відомо ТАСС, болгарська сторона відмовила у прольоті літака глави МЗС РФ, якщо на борту буде перебувати офіційна речниця російського дипломатичного відомства Марія Захарова", - пише агентство.
У розпорядженні ТАСС нібито є відповідна нота офіційної Софії, де зазначено, що дозвіл на проліт російської делегації "не стосується директора департаменту інформації та друку МЗС Росії Марії Захарової, яка фігурує у санкційному списку".
Лавров, як відомо, також під санкціями ЄС.
Раніше, коментуючи наданий дозвіл, МЗС Болгарії уточнило, що він не поширюється на інших членів делегації Лаврова, які перебувають під санкціями ЄС, і це зазначено у відповідній ноті болгарської сторони.
Як відомо, міністри закордонних справ України і чотирьох держав ЄС - Естонії, Латвії, Литви і Польщі - бойкотують зустріч у Скоп'є через присутність на ній Лаврова.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Журнал Economist випустив нову статтю про нібито внутрішнє протистояння між політичним і військовим керівництвом України
ТОП-НОВИНИ
|ЄС очікує виконання умов щодо САП і добору суддів для виділення Україні EUR1,5 млрд макрофінтраншу в грудні
|Україна погодила з Альянсом новий план реформ – Річну національну програму
|Коломойський виграв апеляцію в Антикорсуді: арешту активів не буде, справу можуть закрити
|Рада ЄС ухвалила рішення надати додатково EUR194 на навчання українських військових
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Ощадбанк видаватиме аграріям кредити на розмінування полів
У РУБРИЦІ
|Глава Євроради: Європі необхідний оборонний союз
|Британія в ОБСЄ: РФ має зазнати повної поразки у війні з Україною
|Рейтинг найдорожчих міст для проживання очолили Цюріх та Сінгапур
|У Софії фермери вимагають компенсацій, пов'язаних з війною в Україні
|Більшість поляків проти змін у договорах ЄС
|Польща проситиме відновити дозвільну систему для українських перевізників - Моравецький
|Велика Британія направить ще один корабель до Перської затоки
Бізнес
|Samsung продовжує лідирувати на європейському ринку смартфонів - Xiaomi та Apple замикають трійку
|IKEA випустила три смартсенсори для «розумного дому» ціною менш як €10
|За 15 років українські ІТ-компанії змогли залучили інвестицій на майже $3,7 мільярда, – дослідження
|YouTube запустив розділ з іграми Playables, але не для всіх
|Китай почав будувати перше в світі підводне сховище зберігання даних
|Huawei Technologies уклала довгострокову угоду про перехресне ліцензування з Sharp
|Літаючі таксі Lilium отримали «ліцензію на експлуатацію» ЄС