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АНАЛІТИКА

РосЗМІ: Лавров летів на зустріч ОБСЄ іншим маршрутом – Болгарія відмовилась пропускати Захарову

 

Російський міністр закордонних справ Сєргєй Лавров прибув у столицю Північної Македонії на міністерську зустріч ОБСЄ через Грецію, а не Болгарію - нібито через рішення Софії, що дозвіл на проліт не стосується речниці МЗС РФ Марії Захарової.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС, пише "Європейська правда".

Лавров вже прибув до Скоп'є, його літак прямував над Туреччиною і Грецією, хоча спершу очікували, що борт МЗС РФ полетить через Болгарію.

"Як стало відомо ТАСС, болгарська сторона відмовила у прольоті літака глави МЗС РФ, якщо на борту буде перебувати офіційна речниця російського дипломатичного відомства Марія Захарова", - пише агентство.

У розпорядженні ТАСС нібито є відповідна нота офіційної Софії, де зазначено, що дозвіл на проліт російської делегації "не стосується директора департаменту інформації та друку МЗС Росії Марії Захарової, яка фігурує у санкційному списку".

Лавров, як відомо, також під санкціями ЄС.

Раніше, коментуючи наданий дозвіл, МЗС Болгарії уточнило, що він не поширюється на інших членів делегації Лаврова, які перебувають під санкціями ЄС, і це зазначено у відповідній ноті болгарської сторони.

Як відомо, міністри закордонних справ України і чотирьох держав ЄС - Естонії, Латвії, Литви і Польщі - бойкотують зустріч у Скоп'є через присутність на ній Лаврова.

Ключові теги: Росія
 

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