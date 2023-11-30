Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна зміцнила оборонно-промислову базу США, - Пентагон

 

Завдяки військовій підтримці України США оновили свій оборонно-промисловий комплекс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони США.

Підтримка України з боку США спричинила безпрецедентну мобілізацію оборонно-промислового комплексу. Промислові підприємства по всій країні збільшили обсяги виробництва та надали необхідні для виконання зобов'язань США обладнання та можливості.

З початку російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року США надали Україні військову допомогу на суму близько 44 мільярдів доларів. Ця допомога включала як передачу існуючого військового обладнання із запасів американських збройних сил, так і закупівлю нового обладнання у промисловості.

Якщо з існуючих запасів США виводиться будь-яке обладнання, його необхідно замінити, щоб зберегти боєздатність американських військових підрозділів. Міністерство оборони США зобов'язалося виділити майже 17 мільярдів доларів на закупівлю нового обладнання замість того, що було відправлено до України.

Оборонні підрядники США не тільки виробляють нове обладнання замість того, що було відправлено Україні, а й розширюють свої виробничі потужності, щоб задовольнити попит на військову техніку, що зростає. Міністерство оборони США виділило понад 10 мільярдів доларів на ці цілі.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3752
  0,0108
 0,03
EUR
 1
 39,9582
  0,1410
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1152  0,01 0,04 37,6596  0,01 0,03
EUR 40,4040  0,03 0,07 41,2036  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3450  0,00 0,00 36,3650  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес