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У США представили законопроєкт щодо конфіскації активів російських олігархів
09:03 30.11.2023 |
Проєкт закону, який дозволяє арешт активів російських олігархів для поповнення фонду відновлення України, The Asset Seizure for Ukraine Reconstruction Act, представили законодавці американського Конгресу.
Текст документа оприлюднений на офіційному сайті автора документа, сенатора Шелдона Вайтхауса, передає Укрінформ.
«Путін та його друзі-олігархи відмивають свої брудні гроші, коли купують суперяхти, безцінні витвори мистецтва та інші дорогоцінні активи в країнах, де існує право. Ми маємо закрити доступ до притулків багатств олігархів і покарати тих, хто підтримує Путіна», - наголосив сенатор Вайтхаус.
Він підкреслив, що в разі ухвалення цей законопроєкт дасть адміністрації США додаткові інструменти, необхідні для більш оперативної конфіскації незаконно отриманих активів олігархів та передачі їх для підтримки України.
Співавтор документа, сенатор Ліндсі Грем наголосив, що диктатори, такі як Путін, дбають лише про себе та своїх наближених.
«В усіх російських олігархів - злочинних партнерів Путіна - треба відібрати їхні яхти, розкішні квартири та змусити їх заплатити за те, що вони є частиною бандитської групи - держави, яка насправді є мафіозною державою», - наголосив законодавець.
Загалом, співавторами законопроєкту виступили два сенатори й два конгресмени, які представляють обидві партії в Конгресі США.
Як повідомляв Укрінформ, у червні цього року двопартійна група членів Конгресу США представила схожий проєкт закону «Про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців» (REPO). Він передбачає виділення додаткової допомоги Україні за рахунок конфіскованих російських активів.
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