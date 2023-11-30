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Литва закликає обмежити права Росії та Білорусі в Інтерполі
23:55 29.11.2023 |
Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте закликали обмежити можливість Росії та Білорусі через Інтерпол досягати своїх політичних цілей.
Про це, як пише "Європейська правда", Білотайте заявила в межах 91-ої генеральної асамблеї Інтерполу, яка триває 29-30 листопада у Відні.
У листопаді Литва скерувала листа головам МВС країн Європейського Союзу та асоційованих країн Шенгенської зони щодо проєктів резолюцій, поданих Росією та Білоруссю.
За словами Білотайте, пропозиція Росії явно суперечить резолюції, запропонованій Україною та ухваленій на генеральній асамблеї минулого року; крім того, Москва повністю ігнорує дискусії в робочій групі щодо можливості призупинення членства держав, які порушують правила Інтерполу.
Білоруська пропозиція спрямована на публікацію неперевірених звітів Інтерполу про міжнародні розшуки й, кажуть у Литві, дозволить "використовувати двосторонні відносини для того, щоб діяти на основі неперевірених повідомлень".
"Ми відзначаємо, що Росія і Білорусь завжди шукають способи нав'язати свою політичну волю. Ця генасамблея не є винятком, і це добре ілюструють проєкти резолюцій, запропоновані цими країнами. Ми повинні забезпечити, щоб такі пропозиції не були ухвалені", - сказала Білотайте.
Міжнародна організація кримінальної поліції, або Інтерпол, сприяє співпраці поліцейських органів на глобальному рівні.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Інтерпол оголосив про обмеження співпраці з Москвою.
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