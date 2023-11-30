Фінансові новини
- |
- 30.11.23
- |
- 02:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США наклали нові санкції на мережу незаконного фінансування Ірану
23:32 29.11.2023 |
Міністерство фінансів США в середу, 29 листопада, оголосило про санкції проти понад 20 фізичних та юридичних осіб через причетність до незаконного фінансування й матеріально-технічного забезпечення іранського режиму.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні відомства.
Американська сторона стверджує, що підсанкційні особи сприяли фінансуванню Збройних сил Ірану та їхнього Генерального штабу, а також Корпусу вартових ісламської революції, через "мережі підставних компаній і брокерів, що базуються за кордоном".
Схеми, до яких причетні підсанкційні люди й компанії, передбачали використання посередників, а також підробку свідоцтв про країну походження товару - передусім сировинних, як-то нафти.
Під останні обмеження США потрапили, серед іншого, фізичні й юридичні особи з Гонконгу, Об'єднаних Арабських Еміратів. Деякі з них, приміром, намагались збути іранський нафтовий конденсат під виглядом малазійської.
"Іран отримує еквівалент мільярдів доларів від продажу сировинних товарів для фінансування своєї розхитувальної регіональної діяльності і підтримки численних регіональних маріонеткових угруповань, зокрема ХАМАС і "Хізбаллу", - наголошує Мінфін США.
У жовтні США запровадили нові санкції проти осіб і компаній, що базуються в Ірані, Гонконгу, Китаї та Венесуелі, за сприяння програмам Тегерана щодо розробки балістичних ракет та безпілотників.
Перед тим понад сотня конгресменів як від Республіканської, так і від Демократичної партій заявили про вимогу до адміністрації президента США Джо Байдена запровадити санкції проти Ірану за його роль у підтримці терористичного угруповання ХАМАС після жорстокого нападу на Ізраїль.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Журнал Economist випустив нову статтю про нібито внутрішнє протистояння між політичним і військовим керівництвом України
ТОП-НОВИНИ
|ЄС очікує виконання умов щодо САП і добору суддів для виділення Україні EUR1,5 млрд макрофінтраншу в грудні
|Україна погодила з Альянсом новий план реформ – Річну національну програму
|Коломойський виграв апеляцію в Антикорсуді: арешту активів не буде, справу можуть закрити
|Рада ЄС ухвалила рішення надати додатково EUR194 на навчання українських військових
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Ощадбанк видаватиме аграріям кредити на розмінування полів
У РУБРИЦІ
|Франція прагне укласти угоду щодо «гарантій безпеки» з Україною до 2024 року
|Литва закликає обмежити права Росії та Білорусі в Інтерполі
|Франція пропонує ЄС санкції проти ізраїльських поселенців на Західному березі ріки Йордан
|США наклали нові санкції на мережу незаконного фінансування Ірану
|Парламент Швеції підтримав розширене будівництво атомних реакторів
|КНДР відправила Росії близько 2000 контейнерів зі зброєю. Reuters розповіло деталі
Бізнес
|Huawei Technologies уклала довгострокову угоду про перехресне ліцензування з Sharp
|Літаючі таксі Lilium отримали «ліцензію на експлуатацію» ЄС
|Інвестори Tesla звертаються до ради директорів щодо приборкання Ілона Маска
|Засновник Alibaba Джек Ма відкриває новий бізнес
|18 країн підписали угоду про захист ШІ від шахрайства
|Nvidia відклала випуск адаптованих під експортні обмеження ШІ-чипів для Китаю
|Toyota презентувала кросовер Crown Signia