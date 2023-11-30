Фінансові новини
- |
- 30.11.23
- |
- 02:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Парламент Швеції підтримав розширене будівництво атомних реакторів
23:19 29.11.2023 |
Шведський парламент - Риксдаг - у середу, 29 листопада, підтримав законодавчу пропозицію уряду щодо розвитку атомної енергетики.
Про це, як пише "Європейська правда", сповістила пресслужба Риксдагу.
Законодавчі поправки дозволять будувати нові атомні реактори не лише в трьох містах Швеції, де нині діють атомні електростанції. Також знімається обмеження на одночасну роботу не більш як десяти реакторів.
Ухвалюючи рішення, Риксдаг підтримав позицію шведського уряду про те, що атомна енергетика "продовжуватиме відігравати важливу роль в енергетичному балансі Швеції", зокрема через відмову від викопного палива.
"Атомна енергетика також сприяє стабільному та передбачуваному функціонуванню енергетичної системи Швеції", - додали там.
Ухвалені шведським парламентом зміни набудуть чинності 1 січня 2024 року.
Уряд Швеції на початку серпня заявив, що зніме обмеження на кількість ядерних реакторів, дозволених у країні, і спростить процес отримання дозволів для нових реакторів.
Крім того, країна готується скасувати заборону на видобуток урану, аби мати власне джерело палива для атомних електростанцій в умовах, коли більшість постачань залежать від Росії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Журнал Economist випустив нову статтю про нібито внутрішнє протистояння між політичним і військовим керівництвом України
ТОП-НОВИНИ
|ЄС очікує виконання умов щодо САП і добору суддів для виділення Україні EUR1,5 млрд макрофінтраншу в грудні
|Україна погодила з Альянсом новий план реформ – Річну національну програму
|Коломойський виграв апеляцію в Антикорсуді: арешту активів не буде, справу можуть закрити
|Рада ЄС ухвалила рішення надати додатково EUR194 на навчання українських військових
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Ощадбанк видаватиме аграріям кредити на розмінування полів
У РУБРИЦІ
|Франція прагне укласти угоду щодо «гарантій безпеки» з Україною до 2024 року
|Литва закликає обмежити права Росії та Білорусі в Інтерполі
|Франція пропонує ЄС санкції проти ізраїльських поселенців на Західному березі ріки Йордан
|США наклали нові санкції на мережу незаконного фінансування Ірану
|Парламент Швеції підтримав розширене будівництво атомних реакторів
|КНДР відправила Росії близько 2000 контейнерів зі зброєю. Reuters розповіло деталі
Бізнес
|Huawei Technologies уклала довгострокову угоду про перехресне ліцензування з Sharp
|Літаючі таксі Lilium отримали «ліцензію на експлуатацію» ЄС
|Інвестори Tesla звертаються до ради директорів щодо приборкання Ілона Маска
|Засновник Alibaba Джек Ма відкриває новий бізнес
|18 країн підписали угоду про захист ШІ від шахрайства
|Nvidia відклала випуск адаптованих під експортні обмеження ШІ-чипів для Китаю
|Toyota презентувала кросовер Crown Signia