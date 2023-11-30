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КНДР відправила Росії близько 2000 контейнерів зі зброєю. Reuters розповіло деталі
23:13 29.11.2023 |
Американська розвідка встановила, що російські кораблі із серпня місяця регулярно відвідували північнокорейський порт Расон. КНДР відправила РФ близько 2000 контейнерів зі зброєю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Особлива економічна зона в КНДР
"Особлива економічна зона Расон, яка колись була північнокорейським експериментом з обмеженого капіталізму, схоже, стала епіцентром зростаючої співпраці ізольованої країни з Росією", - пише видання.
Зазначається, що в останні місяці з'явилися явні ознаки того, що цей регіон "оживився". Вперше з 2018 року тут пришвартовані кораблі, а супутникові знімки вказують на сплеск торгівлі як із порту, так і залізничною лінією в Росію.
Експерт з економіки Північної Кореї в Південнокорейському університеті Чон Инлі повідомив, що після початку співробітництва КНДР із РФ на тлі війни в Україні Росія може спрямувати більше туристів до Північної Кореї.
Військові поставки в РФ
За даними американських і південнокорейських чиновників, а також звітами західних дослідників із посиланням на супутникові знімки, із серпня порт Расона відвідували російські кораблі, пов'язані з військовою логістичною системою.
Ці кораблі підозрюють у військових поставках із Північної Кореї в Росію. З порту Расон Північна Корея відправила в Росію близько 2000 контейнерів, які, імовірно, перевозять артилерійські снаряди і, можливо, ракети малої дальності.
З кінця 2022 року активність була помічена навколо станції Туманган у Расоні, яка має залізничне сполучення з Росією. Ще більше вагонів було помічено після того, як міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав Пхеньян у липні.
Співпраця КНДР та Росії
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Кремль неодноразово звертався до Північної Кореї з проханням надати снаряди. Через деякий час КНДР відправила до Росії понад 1 мільйон артилерійських снарядів. Постачання почалося ще у серпні поточного року.
Зазначимо, що, за словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, КНДР не зможе постійно постачати Росію у війні проти нашої країни.
Представник Держдепартаменту Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати висловлюють стурбованість військовим співробітництвом Росії та Північної Кореї.
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