Єврокомісія пригрозила Польщі за блокування кордону України

Європейська Комісія (ЄК) в середу, 29 листопада, засудила "майже повну відсутність участі" влади Польщі в спробах припинити блокаду польськими водіями вантажівок кордону з Україною.

Єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян назвала ситуацію на польсько-українському кордоні "абсолютно неприйнятною".

"Немає доброї волі в пошуку рішення. Це майже повна відсутність участі польської влади. Весь Європейський Союз, не кажучи вже про Україну, яка зараз перебуває в стані війни, не можна взяти в заручники, блокуючи наші зовнішні кордони", - цитує її агентство AFP.

Велян додала, що Єврокомісія має право вживати заходів проти тих, "хто не дотримується правил і не застосовує закон".

Відповідь ЄК на вимогу Польщі щодо "транспортного безвізу"

27 листопада міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик надіслав листи Україні та Єврокомісії. Українську владу він закликав скасувати "електронну чергу на кордоні", а ЄК - проаналізувати вплив угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС ("транспортний безвіз") на європейський ринок автомобільних перевезень.

28 листопада директор генерального директорату Єврокомісії з питань сільського господарства П'єр Баску заявив, що ЄК не бачить негативного впливу аграрного експорту з України на ринки Євросоюзу.

4 грудня ситуацію на польсько-українському кордоні обговорюватимуть міністри транспорту країн ЄС на саміті в Брюсселі.

До протестів поляків на кордоні з Україною долучаться словаки

Польські перевізники з 6 листопада блокують українські вантажівки на трьох контрольно-пропускних пунктах (КПП) - "Корчова-Краківець", "Дорогуськ-Ягодин" і "Гребенне-Рава-Руська". З 23 листопада страйк поширили на КПП "Медика-Шегині".

З 1 грудня до протесту поляків погрожують долучитися словацькі водії - на КПП "Вишнє Нємецьке - Ужгород".

Таким чином вони демонструють протест проти нібито "недобросовісної конкуренції" з боку українських далекобійників і домагаються, зокрема, скасування "транспортного безвізу" - хочуть повернення системи видачі дозволів українським далекобійникам для роботи в ЄС.

"Транспортний безвіз" запровадили в липні 2022 року для допомоги Україні з альтернативними маршрутами експорту після повномасштабного вторгнення Росії. Дію угоди нещодавно продовжили до червня 2024 року.