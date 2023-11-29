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АНАЛІТИКА

РФ заблокувала імпорт з Вірменії: Єреван скликає термінові перемовини

 

Росія протягом декількох днів відмовляє у в'їзді понад 60 вантажівок з Вірменії з експортованими товарами, через що Єреван скликав екстрені переговори в Євразійському економічному союзі (ЄАЕС).

Як пише "Європейська правда", про це журналістам заявив міністр економіки Вірменії Ваан Керобян, повідомляє "Арменпресс".

За його словами, Вірменія почала дії в рамках ЄАЕС, для чого скликала термінову нараду, яка відбудеться в найближчі два дні.

Він додав, що в Єревані вивчають матеріали, опубліковані "Россєльхознадзором" про нібито зростання порушень поставок рослинної продукції з Вірменії.

"Ми вивчаємо їх, щоб зрозуміти, наскільки продукція, вироблена нашими бізнесменами, не відповідає нормам, які застосовує Росія", - додав Керобян.

Раніше прем'єр Вірменії Нікол Пашинян натякнув, що розглядає вихід Вірменії з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), якщо дійде висновку, що це вже не відповідає інтересам країни.

Перед цим Пашинян не поїхав на засідання Ради ОДКБ до Мінська.

Також прем'єр Вірменії підтвердив затримки постачання Росією вже оплаченої зброї.
 

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