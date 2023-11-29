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АНАЛІТИКА

Росію не обрали до виконавчої ради ОЗХЗ

 

Росія не увійшла до виконавчого комітету Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), свідчать результати голосування в організації.

"Рішення ухвалено. 21 країну-члена ОЗХЗ обрано до виконавчої ради", - ідеться в повідомленні ОЗХЗ у соцмережах, оприлюдненому за підсумками голосування на 28 Конференції країн організації.

Зазначається, що серед членів ради з регіону Східної Європи не фігурує Росія, як це було раніше. До цієї групи цього року обрали Україну, Польщу та Литву.

28 Конференція країн-учасниць ОЗХЗ відбувається у Гаазі з 27 листопада до 1 грудня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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