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Росію не обрали до виконавчої ради ОЗХЗ
17:31 29.11.2023 |
Росія не увійшла до виконавчого комітету Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), свідчать результати голосування в організації.
"Рішення ухвалено. 21 країну-члена ОЗХЗ обрано до виконавчої ради", - ідеться в повідомленні ОЗХЗ у соцмережах, оприлюдненому за підсумками голосування на 28 Конференції країн організації.
Зазначається, що серед членів ради з регіону Східної Європи не фігурує Росія, як це було раніше. До цієї групи цього року обрали Україну, Польщу та Литву.
28 Конференція країн-учасниць ОЗХЗ відбувається у Гаазі з 27 листопада до 1 грудня.
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