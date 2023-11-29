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АНАЛІТИКА

Бельгія приєднується до створення винищувача FCAS нового покоління

Бельгія приєднується до створення винищувача FCAS нового покоління

 

Міністр оборони Бельгії оголосила, що країна приєднається до європейської програми FCAS з розробки винищувача нового покоління.

Як пише "Мілітарний", відповідне повідомлення з'явилося на сторінці міністра оборони Людівін Дедондер на LinkedIn.

За словами Дедондер, приєднання Бельгії до програми є вирішальним кроком на шляху до досягнення миру, стабільності, глобальної безпеки та інновацій в обороні.

Вона додала, що FCAS - це шлях для європейської нації до побудови безпечного і процвітаючого майбутнього на тлі зростаючих загроз в регіоні.

Подробиці про майбутню роль Бельгії в програмі FCAS в якості постійного партнера не розголошуються. Однак можна припустити, що країна приєднається до проекту на другому етапі, оскільки зараз вона перебуває на етапі 1B.

Про прагнення Бельгії приєднатися до програми "Мілітарний" повідомляв у червні.

Проти рішення Бельгії приєднатися до програми FCAS виступила французька компанія Dassault, це пов'язано з рішенням Бельгії закупити американські винищувачі F-35 замість французьких Rafale.

Виконавчий директор компанії Dassault Ерік Трапп'є раніше заявляв, що він буде боротися проти будь-якого рішення про приєднання Бельгії до програми і надання бельгійським фірмам контрактів по FCAS.

«Я чув про інтерес бельгійців [до FCAS]. Це все дуже добре. Я не бачу сенсу в тому, щоб залучати більше країн до програми F-35. Навіщо мені звільняти місце на моєму заводі, в моєму конструкторському бюро для людей, які обрали F-35», - сказав він.

Незважаючи на свою позицію, Трапп'є сказав, що дозволить європейським країнам приєднатися до програми в якості спостерігачів.

FCAS - це програма створення винищувача нового покоління силами компаній Dassault Aviation, Airbus, Indra Sistemas і Thales Group.

Бельгія приєднується до створення винищувача FCAS нового покоління

 Рендер європейського винищувача 6-го покоління FCAS. Зображення: Airbus.

Новий літак замінить німецькі Typhoon і французькі Rafale комбінацією пілотованих і безпілотних літаків починаючи з 2040 року.

Майбутній комплекс складатиметься з нового винищувача, системи озброєння наступного покоління (NGWS), а також інших безпілотних повітряних засобів.

Програма створення перспективного літака була анонсована президентом Франції Еммануелем Макроном, а потім канцлером Німеччини Ангелою Меркель у 2017 році.
Ключові теги: Бельгія
 

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