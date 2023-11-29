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АНАЛІТИКА

ОЕСР погіршила прогноз зростання світового ВВП у 2023 р. до 2,9% з 3%

 

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) прогнозує зростання світового ВВП у 2023 році на 2,9%.

Вересневий прогноз передбачав зростання глобальної економіки на 3%.

Прогноз на 2024 рік залишено на рівні 2,7%. У 2025 році очікується підвищення на 3%.

"Світова економіка продовжує стикатися з проблемами через слабкі темпи зростання і підвищену інфляцію. Наступного року очікується помірне уповільнення зростання, яке стане здебільшого наслідком необхідного посилення грошово-кредитної політики, здійсненого в останні два роки", - йдеться в повідомленні ОЕСР.

"Інфляція знизилася з піків минулого року. Ми очікуємо, що інфляція повернеться до цільових показників центробанків у більшості економік до 2025 року", - вважають експерти організації.

Укладачі звіту також відзначили наявність геополітичних ризиків і ризиків через зростання держборгу, але також вказали на сильні дані про споживчі витрати.

Інфляція в країнах ОЕСР (індекс споживчих цін), як очікується, становитиме 7% 2023 року і потім знизиться до 5,2% 2024 року і до 3,8% 2025 року.

Зростання економіки країн ОЕСР становитиме 1,4% 2024 року і 1,8% 2025 року, ВВП країн G20 збільшиться на 2,8% і 3% відповідно, прогнозує організація. У 2023 році економіка країн ОЕСР, як очікується, зросте на 1,7%.

Зростання ВВП США, згідно з новим прогнозом, становитиме 2,4% у 2023 році та 1,5% у 2024 році. У вересні аналітики очікували підвищення на 2,2% і 1,3% відповідно.

Економіка єврозони зросте на 0,6% у 2023 році (прогноз залишено колишнім) і на 0,9% наступного року (попередній прогноз - 1,1%).

Експерти поліпшили оцінку підвищення ВВП КНР цього року до 5,2% з 5,1%, у 2024 році - до 4,7% з 4,6%. У 2022 році китайська економіка зросла на 3%.

ВВП Росії, як очікується, збільшиться на 1,3% у 2023 році, на 1,1% у 2024 році та на 1% у 2025 році. Вересневий прогноз організації передбачав зростання ВВП на 0,8% поточного і 0,9% наступного року.

Значні темпи економічного зростання очікуються в Індії - на 6,3% і 6,1% поточного і наступного років відповідно, а також в Індонезії - на 4,9% і 5,2% відповідно.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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