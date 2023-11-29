Фінансові новини
- |
- 29.11.23
- |
- 18:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Близький до Путіна російський олігарх програв суд про зняття санкцій у ЄС
12:07 29.11.2023 |
Герман Хан, співзасновник інвестиційної компанії LetterOne, програв судовий процес проти санкцій Європейського Союзу через його тісні зв'язки з президентом Володимиром Путіним та впливову роль у Росії. Європейський суд у Люксембурзі відхилив його скаргу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Хан найбільш відомий своєю компанією LetterOne, що базується в Люксембурзі, заснованою у 2013 році з партнерами Михайлом Фрідманом, Олексієм Кузьмичовим і Петром Авеном. Усі вони вийшли з ради директорів після того, як у березні 2022 року зазнали санкцій.
Хан був внесений до списку санкцій ЄС за його роль в "Альфа-групі", яка разом зі своїми партнерами контролює найбільшого російського рітейлера і приватний банк. У ЄС заявили, що Хан "підтримує тісні відносини" з Путіним і "продовжує надавати йому значні послуги", додавши, що власники групи також отримали "ділові та юридичні вигоди від цих відносин".
ЄС ввів санкції проти 1800 осіб та організацій з моменту нападу Росії на Україну, починаючи з анексії Криму у 2014 році і закінчуючи вторгненням до країни у лютому минулого року.
Апеляції в судах ЄС щодо санкцій можуть тривати роками і рідко закінчуються перемогою. Колишній президент України Віктор Янукович та його син залишаються у списку санкцій ЄС з 2014 року, навіть після того, як виграли кілька судових апеляцій.
В Україні група "Альфа" володіла одним із найбільших банків - "Альфа-банком", який після початку війни перейменували на "Сенс Банк". у 2023 роц банк був націоналізований. У НБУ зазначали, що колишні власники "Сенсу Банку" мають зв'язок з режимом країни-агресора, а також до них були застосовані санкції в ЄС, Британії, Канаді, Швейцарії, Австралії, Новій Зеландії, які передбачають блокування активів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Журнал Economist випустив нову статтю про нібито внутрішнє протистояння між політичним і військовим керівництвом України
ТОП-НОВИНИ
|ЄС очікує виконання умов щодо САП і добору суддів для виділення Україні EUR1,5 млрд макрофінтраншу в грудні
|Україна погодила з Альянсом новий план реформ – Річну національну програму
|Коломойський виграв апеляцію в Антикорсуді: арешту активів не буде, справу можуть закрити
|Рада ЄС ухвалила рішення надати додатково EUR194 на навчання українських військових
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Ощадбанк видаватиме аграріям кредити на розмінування полів
У РУБРИЦІ
|РФ заблокувала імпорт з Вірменії: Єреван скликає термінові перемовини
|Кулеба отримав запевнення від іноземних колег, що допомога Україні не тільки продовжиться, а й збільшуватиметься
|Країни НАТО готуються до об'єднання ВПК, Україна від цього виграє – Кулеба
|Росію не обрали до виконавчої ради ОЗХЗ
|Німеччина додасть 11,5 млн євро до Цільового фонду Україна-НАТО
|В ОБСЄ на важливих посадах досі працюють близькі до Кремля особи – «Радіо Свобода»
Бізнес
|Huawei Technologies уклала довгострокову угоду про перехресне ліцензування з Sharp
|Літаючі таксі Lilium отримали «ліцензію на експлуатацію» ЄС
|Інвестори Tesla звертаються до ради директорів щодо приборкання Ілона Маска
|Засновник Alibaba Джек Ма відкриває новий бізнес
|18 країн підписали угоду про захист ШІ від шахрайства
|Nvidia відклала випуск адаптованих під експортні обмеження ШІ-чипів для Китаю
|Toyota презентувала кросовер Crown Signia