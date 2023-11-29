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АНАЛІТИКА

Близький до Путіна російський олігарх програв суд про зняття санкцій у ЄС

 

Герман Хан, співзасновник інвестиційної компанії LetterOne, програв судовий процес проти санкцій Європейського Союзу через його тісні зв'язки з президентом Володимиром Путіним та впливову роль у Росії. Європейський суд у Люксембурзі відхилив його скаргу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Хан найбільш відомий своєю компанією LetterOne, що базується в Люксембурзі, заснованою у 2013 році з партнерами Михайлом Фрідманом, Олексієм Кузьмичовим і Петром Авеном. Усі вони вийшли з ради директорів після того, як у березні 2022 року зазнали санкцій.

Хан був внесений до списку санкцій ЄС за його роль в "Альфа-групі", яка разом зі своїми партнерами контролює найбільшого російського рітейлера і приватний банк. У ЄС заявили, що Хан "підтримує тісні відносини" з Путіним і "продовжує надавати йому значні послуги", додавши, що власники групи також отримали "ділові та юридичні вигоди від цих відносин".

ЄС ввів санкції проти 1800 осіб та організацій з моменту нападу Росії на Україну, починаючи з анексії Криму у 2014 році і закінчуючи вторгненням до країни у лютому минулого року.

Апеляції в судах ЄС щодо санкцій можуть тривати роками і рідко закінчуються перемогою. Колишній президент України Віктор Янукович та його син залишаються у списку санкцій ЄС з 2014 року, навіть після того, як виграли кілька судових апеляцій.

В Україні група "Альфа" володіла одним із найбільших банків - "Альфа-банком", який після початку війни перейменували на "Сенс Банк". у 2023 роц банк був націоналізований. У НБУ зазначали, що колишні власники "Сенсу Банку" мають зв'язок з режимом країни-агресора, а також до них були застосовані санкції в ЄС, Британії, Канаді, Швейцарії, Австралії, Новій Зеландії, які передбачають блокування активів.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія, ЄС
 

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