Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сальвадор втратив близько $10 млн на інвестиціях у біткоїн

 

Сальвадор втратив близько $10 млн на інвестиціях у біткоїн, за даними сайту NayibTracker.

З жовтня 2021 по листопад 2023 року держава накопичила 3 120 BTC. Згідно з даними NayibTracker, середня ціна, за якою в країні купляли цифрове золото, становить $40 496.

Загалом на інвестиції витратили $126 млн, які зараз оцінюються в $117 млн. Тобто Сальвадор втратив близько $10 млн, або майже 8%.

Сальвадор втратив близько $10 млн на інвестиціях у біткоїн

 

Зауважимо, 7 вересня 2021 року Сальвадор визнав біткоїн законним платіжним засобом. Також президент країни Наїб Букеле активно купував першу криптовалюту на баланс держави. Перше придбання у розмірі 420 BTC він здійснив у жовтні 2021 року, тоді актив торгувався поблизу $60 000. У листопаді наступного року Букеле оголосив, що купуватиме для країни по 1 BTC кожного дня.

За матеріалами: incrypted.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3644
  0,1471
 0,41
EUR
 1
 39,8172
  0,1593
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1018  0,00 0,00 37,6725  0,01 0,04
EUR 40,3768  0,08 0,20 41,2371  0,15 0,36

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3500  0,19 0,51 36,3700  0,18 0,50
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес