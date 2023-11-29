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Сальвадор втратив близько $10 млн на інвестиціях у біткоїн
10:01 29.11.2023 |
Сальвадор втратив близько $10 млн на інвестиціях у біткоїн, за даними сайту NayibTracker.
З жовтня 2021 по листопад 2023 року держава накопичила 3 120 BTC. Згідно з даними NayibTracker, середня ціна, за якою в країні купляли цифрове золото, становить $40 496.
Загалом на інвестиції витратили $126 млн, які зараз оцінюються в $117 млн. Тобто Сальвадор втратив близько $10 млн, або майже 8%.
Зауважимо, 7 вересня 2021 року Сальвадор визнав біткоїн законним платіжним засобом. Також президент країни Наїб Букеле активно купував першу криптовалюту на баланс держави. Перше придбання у розмірі 420 BTC він здійснив у жовтні 2021 року, тоді актив торгувався поблизу $60 000. У листопаді наступного року Букеле оголосив, що купуватиме для країни по 1 BTC кожного дня.
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