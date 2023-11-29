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АНАЛІТИКА

США завдяки військовій допомозі Україні фінансують американське виробництво озброєння - Білий дім

 

Адміністрація президента США Джо Байдена 28 листопада поширила інформацію про те, які американські штати отримали вигоду від мільярдів доларів, витрачених на озброєння України, у такий спосіб прагне заручитися підтримкою республіканців, які голосували проти допомоги Києву, повідомляє Reuters.

Зокрема, штат Пенсильванія отримав $2,364 млрд - найбільше з усіх штатів - у вигляді витрат та інвестицій на створення зброї та боєприпасів, згідно з документами, з якими ознайомилося агентство Reuters.

Зазначається, що в Техасі 18 із 25 республіканських представників США проголосували проти допомоги Україні. Водночас Техас отримав $1,45 млрд на виробництво 155-мм снарядів та іншої зброї. В Аризоні троє з шести представників республіканців проголосували проти допомоги, тоді як у штат надійшло $2,196 млрд.

"У своєму останньому запиті на виділення $106 млрд на Україну, Ізраїль, Індо-Тихоокеанський регіон і охорону кордонів президент США Джо Байден 20 жовтня наголосив, що зброя для України - це робочі місця для американців". - пише Reuters.

За словами Байдена, частина грошей піде американським компаніям на заміну обладнання, відправленого за кордон, і згадав ракетні системи Patriot, які виробляються компанією Raytheon (RTX.N) в Арізоні, і "артилерійські снаряди, вироблені в 12 штатах країни", назвавши Пенсильванію, Огайо і Техас.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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