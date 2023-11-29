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Країни Північної Європи патрулюватимуть Балтійське море 20 кораблями
23:15 28.11.2023 |
Міністри оборони країн Об'єднаних експедиційних сил (JEF) - групи північноєвропейських держав на чолі з Британією - у вівторок домовились посилити патрулювання Балтійського моря й частини Північного допомогою близько 20 військових кораблів.
Про це в коментарі SVT сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє "Європейська правда".
На позачерговому засіданні міністри оборони Об'єднаних експедиційних сил (JEF) під проводом Британії вирішили патрулювати Балтійське море за допомогою близько 20 військових кораблів, починаючи з п'ятниці, 1 грудня.
Шведський міністр назвав це рішення "стримувальним і стабілізаційним".
"Йдеться про ведення морського спостереження, близько 20 військових кораблів будуть діяти в Балтійському морі, а також у деяких частинах Північної Атлантики, щоб урахувати ситуацію з безпекою і краще захистити критично важливу інфраструктуру під водою", - пояснив він.
За словами Йонсона, JEF раніше не ухвалювали рішень про подібні оперативні заходи, а нинішнє відбулось у тісній консультації з Північноатлантичним Альянсом.
"Це, звичайно, симптом дуже серйозної ситуації з безпекою в світі, але передусім у нашому власному регіоні, і ми повинні мати можливість здійснювати подібні операції для захисту критичної інфраструктури, а також для того, щоб посилати сигнали Росії", - додав міністр.
Минулого року в Балтійському морі стались вибухи на російських газогонах "Північні потоки", що змусило держави регіону звернути увагу на безпеку підводної інфраструктури.
У вересні союзники НАТО провели в Балтійському морі великі морські навчання, а Німеччина запропонувала Альянсу взяти на себе керівництво військово-морськими силами з регіонального морського штабу на Балтійському морі.
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