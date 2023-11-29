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АНАЛІТИКА

Казахстан вдячний Заходу за зменшення залежності від РФ і Китаю

 

Заступник міністра закордонних справ Казахстану Роман Василенко вважає, що зміцнення зв'язків із Заходом допомагає країнам Центральної Азії відстоювати свою незалежність у регіоні, де історично панували Росія та Китай.

Таку думку він висловив у коментарі Politico, повідомляє "Європейська правда".

Василенко відзначив участь США та Європейського Союзу в побудові "набагато міцніших відносин" із країнами Центральної Азії, а також те, що вони "в цілому визнали важливість" Казахстану та інших країн регіону.

"(Це. - Ред.) допомагає зміцнити авторитет країн Центральної Азії, як-то Казахстан, у відносинах з усіма іншими партнерами у світі", - сказав він.

Водночас казахстанський дипломат підкреслив, що "ми будемо й далі там, де ми перебуваємо географічно, ми будемо продовжувати розвивати відносини з Росією, з Китаєм, як незалежна країна".

Казахстан є членом Організації Договору про колективну безпеку - військового альянсу на чолі з Росією. Але з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну він веде самостійнішу зовнішню політику, зокрема продаючи нафту до ЄС, щоб замінити російські поставки.

Нещодавно казахстанський президент Касим-Жомарт Токаєв відвідував Берлін, на зустрічі з ним канцлер Німеччини Олаф Шольц відзначив зусилля Казахстану щодо запобігання обходу санкцій проти Росії.

У жовтні міністри закордонних справ країн Центральної Азії - Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану - погодилися продовжувати співпрацю з країнами ЄС щодо боротьби зі спробами Росії обійти санкції.
 

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