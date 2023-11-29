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Блінкен поговорив з главою МЗС Туреччини про Газу і вступ Швеції в НАТО
22:48 28.11.2023 |
Держсекретар США Ентоні Блінкен на полях зустрічі глав МЗС країн НАТО у Брюсселі поговорив з турецьким колегою Хаканом Фіданом та, серед іншого, підняв питання про завершення вступу Швеції у НАТО.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Держдепі за підсумками зустрічі.
Блінкен і Фідан говорили про ситуацію у секторі Гази, зусилля для звільнення заручників ХАМАС і для стабільного надходження гуманітарної допомоги.
"Держсекретар і глава МЗС Фідан обговорили важливість давньої співпраці США й Туреччини як союзників у НАТО та важливість ратифікації вступу Швеції. Держсекретар Блінкен наголосив, що це має статися якнайшвидше", - зазначають у комюніке.
Як відомо, у жовтні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після кількох місяців зволікань скерував до парламенту протокол про вступ Швеції до НАТО, що дало сподівання на швидке завершення процесу. Втім, питання досі не винесли на голосування.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше казав, що Швеція має стати повноправним членом Альянсу до кінця листопада.
За інформацією ЗМІ, минулого тижня Анкара повідомила союзникам, що не ратифікує вступ Швеції до НАТО до зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу 28-29 листопада.
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