Фінансові новини
- |
- 29.11.23
- |
- 08:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Іран «фіналізував» купівлю російських винищувачів
22:23 28.11.2023 |
Іран заявив про "фіналізацію" угоди щодо придбання у Росії винищувачів Су-35, ударних гелікоптерів Мі-28 і навчально-бойових літаків Як-130. Про це у вівторок, 28 листопада, повідомив іранському інформаційному агентству Tasnim заступник міністра оборони країни Мехді Фарахі.
"Фіналізовані плани надходження до бойових підрозділів армії Ірану винищувачів Су-35, ударних вертольотів Мі-28 і тренувальних літаків Як-130", - заявив він.
Як зауважує міжнародна агенція Reuters, військово-повітряні сили Ірану на сьогодні мають лише кілька десятків ударних літаків, включаючи російські реактивні, а також застарілі американські моделі, які були придбані до Ісламської революції 1979 року.
Росія може отримати балістику з Ірану
21 листопада координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі США Джон Кірбі повідомив, що Іран може надати Росії балістичні ракети для використання у війні проти України.
Кірбі нагадав, що Іран вже постачає Росії велику кількість ударних дронів, керованих авіабомб та артилерійських боєприпасів, які та використовує у війні проти України. Тепер, за оцінками США, Іран може готуватися "зробити наступний крок" - надати РФ свої балістичні ракети малої дальності Ababil та Fateh-110 для використання в Україні.
Він додав, що в обмін на іранську зброю Росія співпрацює з Іраном щодо складних військових технологій, таких як ракети, електроніка та протиповітряна оборона (ППО), а також спроможностей супутникового збору даних. "Загалом Іран прагне отримати від Росії військове обладнання на мільярди доларів для зміцнення свого військового потенціалу", - сказав Кірбі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада ЄС ухвалила рішення надати додатково EUR194 на навчання українських військових
|Європарламент відкриє офіс у Києві
|Під приводом «плану війни». Навіщо «слуги народу» дискредитують Залужного та Генштаб ЗСУ
|«Слуги народу» та ОПЗЖ хочуть відправити на експертизу до Венеціанської комісії законопроєкт про заборону церков, контрольованих із Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Ощадбанк видаватиме аграріям кредити на розмінування полів
У РУБРИЦІ
|Іспанія підтримує початок переговорів щодо вступу України до ЄС, - глава МЗС
|Індія зіткнулася з дилемою після того, як США ввели санкції проти танкера РФ, - Bloomberg
|Країни Північної Європи патрулюватимуть Балтійське море 20 кораблями
|Казахстан вдячний Заходу за зменшення залежності від РФ і Китаю
|Блінкен поговорив з главою МЗС Туреччини про Газу і вступ Швеції в НАТО
|Блінкен обговорив із главою МЗС Норвегії посилення допомоги Україні
Бізнес
|Представлено Honor 100 - перший смартфон із процесором Snapdragon 7 Gen 3
|Пентагон схильний дозволити ШІ-зброю, яка самостійно схвалюватиме вбивство людини
|Instagram дозволив усім користувачам завантажувати публічні Reels
|Чат-бот Bard навчився дивитися і переказувати відеоролики на YouTube
|Світовий продаж смартфонів зріс у жовтні вперше за два роки - Counterpoint
|Subaru представив нове покоління позашляховика Forester
|Названо найдорожчі бренди світу. Лідер не змінюється вже 11 років!