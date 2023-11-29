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ЄС наступного тижня відправить до Києва місію з пропозицією безпекових зобов'язань
17:49 28.11.2023 |
Євросоюз наступного тижня направить місію до Києва, яка представить пропозиції ЄС щодо зобов'язань у сфері безпеки для України.
Про це на пресконференції в Брюсселі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, в Євросоюзі просунулися щодо безпекових зобов'язань для України, і Європейська рада схвалила їхні рамки.
"Сьогодні ми почали їх обговорювати і наступного тижня мій заступник з питань безпеки та оборони приїде до Києва з презентацією пропозицій для своїх українських колег, щоб я зміг представити їх лідерам ЄС до кінця року", - зазначив Боррель.
На саміті 27 жовтня лідери держав-членів ЄС доручили Боррелю "на основі рамок, які будуть схвалені Радою", провести консультації з Україною щодо майбутніх зобов'язань ЄС у сфері безпеки та доповісти про їхні результати на засіданні Європейської ради у грудні.
На саміті в червні лідери ЄС висловлювали готовність зробити внесок у майбутні безпекові зобов'язання перед Україною та розглянути підходи до такого внеску.
Боррель раніше говорив про плани виділення 20 мільярдів євро для Європейського фонду миру як частину цих "безпекових гарантій". Утім, за даними ЗМІ, його наміри зустріли опір з боку деяких країн ЄС і можуть не бути реалізованими у нинішньому вигляді.
Агентство Bloomberg дізналося, які безпекові зобов'язання ЄС готовий дати Україні.
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