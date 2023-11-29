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АНАЛІТИКА

США погрожують Туреччині новими санкціями за допомогу Росії, – ЗМІ

 

Адміністрація Джо Байдена посилює тиск на Туреччину, яка не приєдналася до санкцій проти Росії та стала одним із найбільших хабів з постачання в РФ товарів, зокрема тих, що підпадають під обмеження Заходу.

Як пише Aydilink, США направили попередження до Ради із зовнішньоекономічних зв'язків Туреччини, вимагаючи від турецьких компаній припинити порушення торгових санкцій, передає The Moscow Times.

У листі, який отримала Рада, є погрози, повідомив виданню представник відомства. За його словами, США попереджають, що можуть відстежити операції турецьких фірм, які користуються американськими системами, програмним забезпеченням або торгують зі США.

Після початку війни в Україні Туреччина подвоїла постачання товарів до Росії, замінюючи західні компанії, що пішли, і допомагаючи російському бізнесу обходити обмеження.

За підсумками першого півріччя 2023 року турецький експорт до Росії досяг рекордних $4,9 млрд проти $2,6 млрд за аналогічний період роком раніше. Експорт товарів подвійного призначення - тобто тих, що можуть використовуватися для виробництва зброї, - підскочив у 5,6 раза, до $158 млн за січень-вересень.

Це викликає невдоволення у Вашингтоні, який вдруге з початку року відправляє до Туреччини делегацію чиновників Мінфіну на чолі з "куратором" санкцій і директором фінансової розвідки Браяном Нельсоном.

Під час візиту Нельсон обговорюватиме дотримання американських санкцій щодо Росії, розповіли Bloomberg знайомі із ситуацією джерела. За їхніми словами, США вже попередили кілька турецьких компаній про вторинні заходи, включно з фінансовими санкціями, які відріжуть їм доступ до західної банківської системи.

У листопаді американський Мінфін уже вніс до чорних списків понад 20 компаній з Китаю, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, які, за даними Вашингтона, постачали РФ підсанкційну продукцію.

У Туреччині під блокуючі санкції США потрапили 7 фірм, які постачали в РФ мікросхеми, літій-іонні батареї, обладнання для обробки металів, а також закуповували підсанкційні товари в Штатах і перенаправляли компанії, пов'язані з російським ВПК.

Окремі персональні санкції, що включають, зокрема, візовий "бан", запроваджено стосовно громадянина Туреччини Берка Тюркена, який, за американськими даними, співпрацював з російською розвідкою і був залучений до постачання технологій для підсанкційних компаній з РФ.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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