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АНАЛІТИКА

Фінляндія закриває весь кордон з Росією на два тижні

 

Фінляндія вирішила тимчасово закрити і останній діючий пункт пропуску на кордоні з Росією - на найближчі два тижні.

Як повідомляє Helsingin Sanomat, пише "Європейська правда", про це оголосив на брифінгу прем'єр-міністр Петтері Орпо.

Орпо зазначив, що уряд вирішив закрити усі пункти пропуску на кордоні з Росією, з яких на цей час залишався діючим лише КПП "Райя-Йоосеппі" у Лапландії.

Подати заявки на притулок надалі можна буде лише у портах і аеропорту.

Водночас, рішення не торкнеться вантажних залізничних перевезень між Росією і Фінляндією.

Рішення набуде чинності опівночі з 29 на 30 листопада і діятиме до 13 грудня.

Прем'єр акцентував, що причиною рішення стала спроба Росії чинити вплив за допомогою мігрантів на Фінляндію, і для Гельсінкі це неприйнятно.

У понеділок на КПП "Райя-Йоосеппі" подали заявки про притулок лише кілька мігрантів, у вівторок - жодного. Проте, за словами Петтері Орпо, Гельсінкі у рішенні керувалося не цифрами, а загальною оцінкою ситуації.

Як відомо, з середини листопада на КПП між Росією та Фінляндією почало приходити суттєво більше людей без документів, що дають їм право в'їзду на територію ЄС. Раніше російські прикордонники не пропускали таких мандрівників на виїзд.

Для боротьби з цим явищем Фінляндія почала закривати свої КПП на кордоні з Росією, до цього часу діючим залишився лише один - у Лапландії. З минулої суботи закриті для руху транспорту КПП Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Нійрала.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у спілкуванні зі ЗМІ прямо вказав на причетність Москви до появи все більшої кількості шукачів притулку на кордоні Фінляндії.
 

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