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Нові санкції ЄС дозволять Фінляндії забрати у росіян спортивну арену в Гельсінкі
16:56 28.11.2023 |
Новий 12-й пакет санкцій Євросоюз дозволить підсанкційним росіянам продати заморожені активи. В іншому випадку вони можуть бути вилучені, повідомив у вівторок фінський мовник STT.
Видання вказує, що така можливість дозволить Фінляндії забрати у росіян спортивну арену Helsinki Halli (колишня Hartwall Arena). Стадіон, де виступав хокейний клуб "Йокеріт", простоює через санкції проти її російських власників - Геннадія Тимченка та братів Ротенбергів.
Новий пакет поки що має спротив з боку Угорщини, але якщо її вдасться переконати, підсанкційним бізнесменам дадуть пів року на продаж заморожених активів. Гроші після продажу залишаться замороженими, але самі об'єкти - як-от спортивна арена в Гельсінкі - можна буде знову використовувати.
У разі відмови активи можуть вилучити без волі власника.
Примусова експропріація буде дозволена, якщо це передбачено національним законодавством країн, а у Фінляндії такий механізм є, хоча раніше ніколи не використовувався.
У серпні фінські ЗМІ писали, що влада Гельсінкі може конфіскувати стадіон через невчасну сплату оренди.
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