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АНАЛІТИКА

AFP: Єврокомісія погодила заборону на торгівлю алмазами із РФ

 

Єврокомісія погодила документ, яким встановлюється заборона торгівлі російськими алмазами, передає AFP. Заборона поширюється на торгівлю діамантами, огранованими та відполірованими у третіх країнах.

Пропозицію найближчим часом надішлють усім країнам - членам ЄС.

У разі затвердження заборона на імпорт непромислових природних та синтетичних алмазів, а також ювелірних виробів із діамантами почне діяти з 1 січня 2024 року.

Подальші обмеження запроваджуватимуть поетапно. Так, з березня до вересня наступного року поступово запровадять заборону на імпорт російських діамантів, огранованих і відполірованих у третіх країнах.

За інформацією агентства, великі трейдери та ювелірні бренди вже почали використовувати передові технології для відстеження та перевірки походження алмазів.

Заборону на імпорт алмазів із Росії та запровадження непрямих обмежень раніше анонсував голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Однак лідери країн G7 заявляли, що не змогли погодити санкції щодо дорогоцінного каміння.

17 листопада EU Observer з посиланням на проєкт документа писав, що заборона на імпорт російських алмазів торкнеться ювелірних виробів. За даними видання, ЄС має намір заборонити ввезення російських ювелірних виробів, виробів із природних та культивованих перлів, виробів із золота або срібла, прикрашених діамантами. Також заборона пошириться на наручні, кишенькові та інші види годинників з діамантами.

Окрім заборони на імпорт російських алмазів ЄС, у межах 12-го пакету антиросійських санкцій пропонує ввести заборону на експорт до РФ деяких типів верстатів та деталей до них.

Також, за даними Bloomberg, Євросоюз розглядає можливість обмежень на такі товари, як літієві батареї, термостати, деякі хімікати, двигуни для безпілотників.

Під обмеження може потрапити імпорт зрідженого пропану, мідного та алюмінієвого дроту, фольги та труб. Всього нові обмеження завдадуть збитків російському експорту та імпорту на 5 млрд євро.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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