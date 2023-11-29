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Св. Франциск Асізський
Єврокомісія запропонувала продовжити на рік надзвичайні заходи в енергетиці ЄС
16:35 28.11.2023 |
Єврокомісія (ЄК) оголосила у вівторок про свою пропозицію продовжити в Євросоюзі заходи надзвичайної ситуації в енергетиці на один рік.
"Сьогодні комісія запропонувала Раді ЄС продовжити низку надзвичайних заходів для Євросоюзу, які було запроваджено торік для вирішення енергетичної кризи", - йдеться в комюніке ЄК, оприлюдненому в Брюсселі.
"Хоча становище ЄС цьогоріч є набагато кращим, а інструменти антикризового управління довели свою ефективність у заспокоєнні ринків і забезпеченні стабільних постачань, продовження ще на 12 місяців забезпечить додаткову гарантію, оскільки глобальні енергетичні ринки залишаються напруженими", - пояснюють у Єврокомісії цю ініціативу.
У ЄК нагадують, що ці заходи містять регламент, який передбачає положення про прозорість ринку СПГ і застосовані за замовчуванням правила прояву солідарності в разі дефіциту, механізм ринкової корекції та надзвичайні правила, пов'язані з прискоренням видачі дозволів на проєкти відновлюваної енергетики.
"Посилення стійкості ринку за одночасного прискорення переходу до чистої енергетики та забезпечення надійного постачання енергії залишається головним пріоритетом комісії, оскільки в більшості частин Європи вже розпочався опалювальний сезон", - наголошується в повідомленні ЄК.
У ньому уточнюється, що пропоноване продовження тепер потребує схвалення Ради ЄС кваліфікованою більшістю.
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