Єврокомісія запропонувала продовжити на рік надзвичайні заходи в енергетиці ЄС

Єврокомісія (ЄК) оголосила у вівторок про свою пропозицію продовжити в Євросоюзі заходи надзвичайної ситуації в енергетиці на один рік.

"Сьогодні комісія запропонувала Раді ЄС продовжити низку надзвичайних заходів для Євросоюзу, які було запроваджено торік для вирішення енергетичної кризи", - йдеться в комюніке ЄК, оприлюдненому в Брюсселі.

"Хоча становище ЄС цьогоріч є набагато кращим, а інструменти антикризового управління довели свою ефективність у заспокоєнні ринків і забезпеченні стабільних постачань, продовження ще на 12 місяців забезпечить додаткову гарантію, оскільки глобальні енергетичні ринки залишаються напруженими", - пояснюють у Єврокомісії цю ініціативу.

У ЄК нагадують, що ці заходи містять регламент, який передбачає положення про прозорість ринку СПГ і застосовані за замовчуванням правила прояву солідарності в разі дефіциту, механізм ринкової корекції та надзвичайні правила, пов'язані з прискоренням видачі дозволів на проєкти відновлюваної енергетики.

"Посилення стійкості ринку за одночасного прискорення переходу до чистої енергетики та забезпечення надійного постачання енергії залишається головним пріоритетом комісії, оскільки в більшості частин Європи вже розпочався опалювальний сезон", - наголошується в повідомленні ЄК.

У ньому уточнюється, що пропоноване продовження тепер потребує схвалення Ради ЄС кваліфікованою більшістю.

