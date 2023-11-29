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Змінили тон: США пригрозили в'язницею за порушення цінової стелі для російської нафти
15:46 28.11.2023 |
Мінфін США розіслав листи близько 30 фірмам, що контролюють до сотні нафтових танкерів, у яких міститься попередження про тюремне ув'язнення в разі порушення цінової стелі для російської нафти.
Про це пише Bloomberg з посиланням на копії листів, що опинилися в розпорядженні видання, а також на інформацію, отриману від менеджерів двох страхових компаній.
"Згідно з копією одного з листів, Мінфін США просив надати велику інформацію і документацію про постачання і причетні до них організації. Мінфін погрожував тюремним ув'язненням, якщо одержувачі не виконають вимоги в повному обсязі", - пише Bloomberg.
Офіційні особи двох страховиків також заявили, що тон розмов з американською владою змінився в останні тижні.
Влада США підкріпила листи санкціями проти кількох конкретних суден та їхніх власників. Поки що це були маловідомі компанії, більшість із яких зрештою належать державній російській танкерній компанії "Совкомфлот".
Нагадуємо:
З липня 2023 року відомі множинні випадки, коли основний російський сорт Urals почав продаватися дорожче за встановлене "великою сімкою" та Євросоюзом обмеження в 60 доларів за барель.
Наприкінці жовтня - на початку листопада США стали посилювати санкційні заходи: крім запиту інформації вони ввели санкції проти п'яти танкерів (чотири з них пов'язані з "Совкомфлотом", один належить турецькій компанії).
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