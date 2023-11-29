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Суд ЄС підтвердив законність заборони держслужбовцям носити релігійні символи на роботі
15:43 28.11.2023 |
Суд ЄС постановив, що офіційні установи мають право забороняти своїм працівникам відкрито носити релігійні символи, щоб підтримувати "нейтральне адміністративне середовище".
Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".
Справа почалася зі скарги до бельгійського суду жінки з муніципалітету Анс у Бельгії, обуреної тим, що їй заборонили носити хіджаб на роботі. Після того випадку місто заборонило усім працівникам офіційних установ відкрито носити символіку, що вказує на їхні ідейні чи релігійні переконання.
Суд у Льєжі звернувся із запитом до Суду ЄС щодо того, чи це правило можна вважати дискримінаційним.
Суд визначив, що заборона носіння символів релігійних чи філософських переконань не є дискримінацією, якщо застосовується як "загальний та невибірковий захід", однаковий для усіх співробітників.
Суд вирішив, що це правило можна вважати "об'єктивно виправданим легітимними цілями", але при цьому і протилежна політика, з дозволом усім охочим носити релігійну символіку, також була би правомірною.
"Кожна країна-член і будь-який міждержавний орган у рамках своїх компетенцій має свободу визначати, наскільки хоче забезпечувати нейтральність публічної служби, залежно від власних обставин", - зазначили у комюніке суду, додавши, що ці заходи мають обмежуватися "тим, що є необхідним", і цю пропорційність мають перевіряти національні суди.
Нагадаємо, у Франції перед початком цього навчального року заборонили у школах мусульманські сукні-абая, що закривають усе тіло.
У Швейцарії парламент заборонив носити паранджу через два роки після того, як 51% населення підтримав цей захід на загальнонаціональному голосуванні.
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