ЗМІ: У НАТО підтримують кандидатуру Рютте на посаду генсека

Очільник уряду Нідерландів Марк Рютте є впевненим фаворитом на посаду наступного генерального секретаря Північноатлантичного альянсу попри перемогу ультраправої Партії свободи на парламентських виборах.

Про це йдеться у публікації AFP, яку наводить "Європейська правда".

Очікується, що ім'я наступника Єнса Столтенберга оголосять до саміту НАТО у Вашингтоні наступного року.

За словами дипломатів, Рютте має підтримку ключових країн НАТО - Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини.

Водночас припускають, що затвердження кандидатури нового очільника НАТО буде складним, зокрема, через можливий спротив Угорщини та Туреччини.

Ще однією перешкодою для Рютте може стати ситуація, яку він залишить після себе в Нідерландах, оскільки перемога на виборах ультраправого Герта Вілдерса викликала шок по всій Європі.

"Якщо ви прийшли з місця катастрофи, вам може бути складніше наводити аргументи", - сказав дипломат однієї з країн НАТО.

Крім того, в Альянсі побоюються можливого повернення Дональда Трампа на посаду президента США.

У матеріалі йдеться, що Рютте не боявся говорити прямо з Трампом і навіть публічно заперечував йому під час візиту до Білого дому щодо можливої торговельної угоди між США та ЄС.

Прихильники Рютте кажуть, що у ситуації з Трампом йому може стати у пригоді його тривалий досвід пошуку компромісів на посаді очільника уряду.

Сам Столтенберг в понеділок сказав агентству AFP, що Рютте був "другом і хорошим колегою".

"Він здібний політик з великим досвідом роботи на посаді прем'єр-міністра Але не мені вирішувати, хто буде моїм наступником", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, крім Рютте зацікавленість у посаді генсека НАТО висловлювали міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш і прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.