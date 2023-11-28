Фінансові новини
- |
- 28.11.23
- |
- 11:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Блінкен обговорив з Алієвим і Пашиняном можливу мирну угоду
09:19 28.11.2023 |
Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонні розмови з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на пресслужбу Держдепу США.
Як зазначили в американському зовнішньополітичному відомстві, Блінкен обговорив з обома лідерами можливість мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном.
У розмові з Пашиняном держсекретар "підтвердив незмінну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності Вірменії", а також окреслив зусилля щодо розширення двосторонньої співпраці з Вірменією.
Під час бесіди з Алієвим Блінкен "визнав страждання, які цей тривалий конфлікт заподіяв як азербайджанцям, так і вірменам, і наголосив на перевагах, які мир принесе всім у регіоні".
Також в ході розмови обговорювались відносини з Азербайджаном. Блінкен відзначив нещодавні "проблемні моменти", а також говорив про можливості зміцнення співпраці, особливо навколо мирного процесу, і важливість взаємодії на високому рівні.
Раніше радник президента Азербайджану з питань зовнішньої політики Хікмет Гаджиєв заявив, що мирні переговори між Єреваном і Баку можуть завершитись успішно, але без посередництва США чи Європейського Союзу.
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває протягом десятиліть. Після розпаду Радянського Союзу вони воювали за регіон Нагірного Карабаху, який був переважно населений вірменами і, згідно з міжнародним правом, належить Азербайджану.
У вересні Азербайджан відновив контроль над Нагірним Карабахом внаслідок одноденної воєнної операції. Після неї з регіону виїхали понад 100 тисяч етнічних вірмен, практично все його населення.
Роки посередництва ЄС, США і Росії не змогли змусити Вірменію та Азербайджан підписати мирну угоду. Обоє так і не домовились про демаркацію спільного кордону, де часто трапляються прикордонні сутички.
Азербайджан, який має тісні зв'язки з Туреччиною, в останні місяці неодноразово відмовлявся від мирних переговорів за посередництва США і ЄС, яких звинувачував у провірменській упередженості.
Водночас прем'єр Вірменії Нікол Пашинян говорив, що сподівається укласти мирну угоду з Азербайджаном в найближчі місяці й встановити з країною дипломатичні відносини.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Слуги народу» та ОПЗЖ хочуть відправити на експертизу до Венеціанської комісії законопроєкт про заборону церков, контрольованих із Росії
|В Україні вирішили демобілізувати строковиків, чий термін служби закінчився
|Глава комітету ВР з євроінтеграції заявила про блокування її поїздки на засідання в ЄС
|Спецслужби проти опозиції: як «агент Томек» створив проблему для старої влади Польщі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|USAID внесе до Фонду підтримки енергетики $25 мільйонів
|Банк Ізраїлю оцінив економічні наслідки війни з ХАМАС у 53 мільярди доларів
|Уряд Нової Зеландії має намір скасувати наймасштабнішу у світі кампанію із заборони куріння, щоб поповнити державну скарбницю
|Частка Коломойського в нафтогазовій компанії JKX перейшла у власність Великої Британії
|Кулеба зустрінеться з міністрами НАТО у Брюсселі
|ЗМІ: У НАТО підтримують кандидатуру Рютте на посаду генсека
Бізнес
|Чат-бот Bard навчився дивитися і переказувати відеоролики на YouTube
|Світовий продаж смартфонів зріс у жовтні вперше за два роки - Counterpoint
|Subaru представив нове покоління позашляховика Forester
|Названо найдорожчі бренди світу. Лідер не змінюється вже 11 років!
|Суд Флориди визнав, що в Tesla знали про «зламаний» автопілот, коли постачали електромобілі клієнтам
|Компанія-творець чата GPT раптово звільнила боса, а потім повернула. Що відбувається?
|Галюцинації ШІ загрожують науковій достовірності - дослідження