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АНАЛІТИКА

Блінкен обговорив з Алієвим і Пашиняном можливу мирну угоду

 

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонні розмови з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на пресслужбу Держдепу США.

Як зазначили в американському зовнішньополітичному відомстві, Блінкен обговорив з обома лідерами можливість мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном.

У розмові з Пашиняном держсекретар "підтвердив незмінну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності Вірменії", а також окреслив зусилля щодо розширення двосторонньої співпраці з Вірменією.

Під час бесіди з Алієвим Блінкен "визнав страждання, які цей тривалий конфлікт заподіяв як азербайджанцям, так і вірменам, і наголосив на перевагах, які мир принесе всім у регіоні".

Також в ході розмови обговорювались відносини з Азербайджаном. Блінкен відзначив нещодавні "проблемні моменти", а також говорив про можливості зміцнення співпраці, особливо навколо мирного процесу, і важливість взаємодії на високому рівні.

Раніше радник президента Азербайджану з питань зовнішньої політики Хікмет Гаджиєв заявив, що мирні переговори між Єреваном і Баку можуть завершитись успішно, але без посередництва США чи Європейського Союзу.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває протягом десятиліть. Після розпаду Радянського Союзу вони воювали за регіон Нагірного Карабаху, який був переважно населений вірменами і, згідно з міжнародним правом, належить Азербайджану.

У вересні Азербайджан відновив контроль над Нагірним Карабахом внаслідок одноденної воєнної операції. Після неї з регіону виїхали понад 100 тисяч етнічних вірмен, практично все його населення.

Роки посередництва ЄС, США і Росії не змогли змусити Вірменію та Азербайджан підписати мирну угоду. Обоє так і не домовились про демаркацію спільного кордону, де часто трапляються прикордонні сутички.

Азербайджан, який має тісні зв'язки з Туреччиною, в останні місяці неодноразово відмовлявся від мирних переговорів за посередництва США і ЄС, яких звинувачував у провірменській упередженості.

Водночас прем'єр Вірменії Нікол Пашинян говорив, що сподівається укласти мирну угоду з Азербайджаном в найближчі місяці й встановити з країною дипломатичні відносини.
 

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