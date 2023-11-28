Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Японія та В'єтнам посилять військову співпрацю для протидії Китаю

 


Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та президент В'єтнаму Во Ван Тхуонг у понеділок домовилися поглибити співпрацю між двома країнами у сфері морської безпеки в умовах зростання військової активності Китаю в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Під час переговорів Кісіда і Тхуонг підтвердили, що продовжуватимуть готуватися до успіху спеціального саміту за участю лідерів АСЕАН, який Японія прийматиме наступного місяця, щоб відзначити 50-річчя їхньої дружби та співпраці.

Кісіда і Тхуонг також підтвердили свою відданість розширенню двосторонньої співпраці з різних питань, включаючи економіку та культурні обміни.

Для чого країни посилюють співпрацю

Японія намагається отримати вигоду від економічного зростання в Азії, зміцнюючи зв'язки з країнами, що розвиваються, такими як В'єтнам та інші члени АСЕАН, одночасно намагаючись протистояти посиленню впливу Китаю в регіоні.

В'єтнам, разом з іншими державами-членами Асоціації держав Південно-Східної Азії, має територіальні претензії з Пекіном у стратегічно важливому Південно-Китайському морі. Китай претендує на значну частину цього регіону, де проходять одні з найбільш жвавих морських шляхів у світі.

Тим часом між Японією і Китаєм виникають суперечки щодо контрольованих Токіо островів Сенкаку, на які претендує Пекін. Кораблі китайської берегової охорони неодноразово заходили в японські територіальні води навколо безлюдних острівців, які в Пекіні називають Дяоюйдаою.

Співпраця інших країн для протистояння Китаю

США, Південна Корея та Японія в цьому році вийшли на новий рівень співпраці на фоні загроз з боку КНДР та Китаю. Так, в серпні відбувся саміт трьох країн у Вашингтоні, де сторони домовились посилити безпекову співпрацю.

Також сторони почали проводити тристоронні навчання, як от це було в квітні цього року. А в жовтні країни вперше в історії провели тристоронні повітряні навчання поблизу Корейського півострова.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,2173
  0,1686
 0,47
EUR
 1
 39,6579
  0,2999
 0,76

Курс обміну валют на сьогодні, 09:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0789  0,04 0,10 37,6961  0,02 0,05
EUR 40,2278  0,04 0,10 41,0439  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,1650  0,14 0,40 36,1900  0,15 0,42
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес