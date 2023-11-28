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ЄС дав остаточний дозвіл на торговельну угоду з Новою Зеландією
21:32 27.11.2023 |
Брюссель дав остаточне зелене світло торговельній угоді між Євросоюзом та Новою Зеландією.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.
Європейська Рада заявила, що ухвалила договір, встановивши, що та набуде чинності "ймовірно, на початку 2024 року" після того, як її ратифікує Веллінгтон.
Угода передбачає поетапне зниження мит на новозеландський імпорт баранини, яловичини, вина та фруктів, таких як ківі, а також на європейський експорт, включаючи машини, транспортні засоби, шоколад, вино та інше.
Двостороння торгівля товарами та послугами наразі становить 9,1 мільярда євро, але очікується, що за 10 років вона зросте на 30% завдяки новій угоді.
За оцінками уряду Нової Зеландії, вона може приносити додатково 365 мільйонів доларів щорічно від експорту яловичини, овець та молочних продуктів. ЄС є третім за величиною експортним ринком для держави з Океанії.
Європейська комісія підкреслила, що всі продукти харчування, які потрапляють на ринок ЄС, повинні відповідати стандартам ЄС, і пообіцяла "надійну" систему перевірок.
Ухвалення торговельної угоди з Новою Зеландією контрастує з невдалою спробою минулого місяця досягти куди більшої угоди, яку ЄС обговорював протягом шести років з Австралією.
Раніше повідомляли, що сотні тисяч тонн кави та какао, що зберігаються на складах ЄС, ризикують бути знищеними через ухвалений закон про вирубку лісів, який набув чинності у червні.
Нагадаємо, у березні стало відомо, що зображення гірської вершини Маттерхорн буде вилучено з упаковки відомого шоколаду Toblerone після того, як частина виробництва продукту буде перенесена за межі Швейцарії.
Після цього смаколик юридично не зможе називатися "швейцарським".
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