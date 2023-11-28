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Чехія сподівається на виняток із санкцій ЄС для імпорту сталі з РФ
17:29 27.11.2023 |
Міністр промисловості і торгівлі Чехії Йозеф Сікела вважає, що Чехія отримає виняток із санкцій для імпорту російської сталі.
Про це він заявив сьогодні в Брюсселі перед зустріччю міністрів торгівлі ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.
Остравська металургійна компанія Vítkovice Steel прагне продовжити пільгу на імпорт російської сталі до 2028 року. Продовження пільги розглядається в рамках переговорів щодо дванадцятого пакета санкцій проти Росії, який нещодавно був представлений Європейською комісією.
"Я твердо вірю, що буде збережено підхід, що санкції повинні в першу чергу шкодити тому, проти кого вони спрямовані, а не тому, хто їх застосовує, і що в цьому випадку ми отримаємо дозвіл", - сказав Сікела.
Проєкт дванадцятого пакета санкцій був представлений Єврокомісією в середині листопада. У ньому йдеться про введення санкцій проти понад 120 фізичних або інших осіб за "їхню роль у підриві суверенітету і територіальної цілісності України", заявив тоді глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
Пакет санкцій ще має бути схвалений країнами-членами ЄС, що може бути ускладнено через застереження з боку Угорщини або Словаччини. Однак, подейкують, що він має бути схвалений до Різдва.
З іншого боку, Чехія, зокрема компанія Vítkovice Steel, в рамках переговорних заходів, просить продовжити звільнення від санкцій для імпорту російської сталі до 2028 року. Нинішнє звільнення має діяти лише до наступного року. На додаток до Чехії, Бельгія та Італія також прагнуть отримати виняток.
Товсті листи виготовляються зі сталі російської компанії НЛМК. Якби виняток припинив свою дію, це могло б спричинити кризу в чеській будівельній галузі або автомобільній промисловості, заявила нещодавно в інтерв'ю ČTK прессекретар Vítkovice Steel Яна Дронська.
За словами міністра Сікели, є дуже мало постачальників, які виробляють ці так звані ворота.
"Постачальники з Китаю не виробляють ворота належної якості, і до певної міри існує також велика ненадійність з боку постачальників", - додав чеський міністр, зазначивши, що шукають інші рішення, але наразі немає жодного хорошого варіанту.
За словами Марека Вошаліка з Міністерства промисловості, щорічне споживання чеської промисловості з перспективою до 2024 року, що стосується цього матеріалу, становить близько 500 тис. тонн. Прохання про продовження звільнення було подано на основі консультацій з представниками чеської металургійної промисловості.
"Для деяких операцій ця сировина є ключовою, і без неї виробництво не могло б продовжуватися", - додав він. Товстий лист використовують, наприклад, у будівництві мостів, сталевих цехів, вітрових електростанцій та інших конструкцій.
Крім винятку для імпорту сталі, у зв'язку з новим пакетом санкцій Чехія також пропонує ЄС обмежити пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні. За словами міністра закордонних справ Яна Ліпавського, під дипломатичним прикриттям відбувається ціла низка шпигунських заходів, що, за словами міністра, є "загальновідомим фактом".
Чехія вимагає, щоб російські дипломати отримували візи і дозволи на проживання, які дозволяють пересування тільки в межах країни перебування, а не по всьому Шенгену. При цьому він хоче, щоб ЄС приймав тільки біометричні паспорти, які складніше підробити або пов'язати з фальшивою особистістю.
Нагадаємо, російський газ у жовтні після перерви знову почав надходити до Чехії.
У жовтні чеський прем'єр-міністр Петр Фіала заявив, що його країна позбудеться залежності від російської нафти протягом наступних кількох місяців.
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