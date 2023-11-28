Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На роботі гинуть три мільйони людей на рік. ООН назвала найнебезпечніші професії

 

Щороку близько трьох мільйонів чоловіків та жінок гинуть внаслідок нещасних випадків на робочому місці або через пов'язані з трудовою діяльністю захворювання. Про це пише DW із посиланням на доповідь Міжнародної організації праці (МОП, структура ООН), представлену на 23-му Всесвітньому конгресі з охорони праці в Сіднеї.

Найнебезпечніші професії - сільське господарство та будівництво, лісове господарство та рибальство.

Згідно з доповіддю, серцево-судинні, онкологічні та респіраторні захворювання є причиною трьох чвертей смертей, що мають стосунок до трудової діяльності.

Рівень смертності серед чоловіків більш ніж удвічі вищий, ніж серед жінок, констатують у МОП.

МОП регулярно оновлює дані про кількість жертв нещасних випадків на робочих місцях та статистику професійних захворювань.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,2173
  0,1686
 0,47
EUR
 1
 39,6579
  0,2999
 0,76

Курс обміну валют на сьогодні, 09:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0789  0,04 0,10 37,6961  0,02 0,05
EUR 40,2278  0,04 0,10 41,0439  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,1650  0,14 0,40 36,1900  0,15 0,42
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес