На роботі гинуть три мільйони людей на рік. ООН назвала найнебезпечніші професії

Щороку близько трьох мільйонів чоловіків та жінок гинуть внаслідок нещасних випадків на робочому місці або через пов'язані з трудовою діяльністю захворювання. Про це пише DW із посиланням на доповідь Міжнародної організації праці (МОП, структура ООН), представлену на 23-му Всесвітньому конгресі з охорони праці в Сіднеї.

Найнебезпечніші професії - сільське господарство та будівництво, лісове господарство та рибальство.

Згідно з доповіддю, серцево-судинні, онкологічні та респіраторні захворювання є причиною трьох чвертей смертей, що мають стосунок до трудової діяльності.

Рівень смертності серед чоловіків більш ніж удвічі вищий, ніж серед жінок, констатують у МОП.

МОП регулярно оновлює дані про кількість жертв нещасних випадків на робочих місцях та статистику професійних захворювань.