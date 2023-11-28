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На роботі гинуть три мільйони людей на рік. ООН назвала найнебезпечніші професії
15:54 27.11.2023 |
Щороку близько трьох мільйонів чоловіків та жінок гинуть внаслідок нещасних випадків на робочому місці або через пов'язані з трудовою діяльністю захворювання. Про це пише DW із посиланням на доповідь Міжнародної організації праці (МОП, структура ООН), представлену на 23-му Всесвітньому конгресі з охорони праці в Сіднеї.
Найнебезпечніші професії - сільське господарство та будівництво, лісове господарство та рибальство.
Згідно з доповіддю, серцево-судинні, онкологічні та респіраторні захворювання є причиною трьох чвертей смертей, що мають стосунок до трудової діяльності.
Рівень смертності серед чоловіків більш ніж удвічі вищий, ніж серед жінок, констатують у МОП.
МОП регулярно оновлює дані про кількість жертв нещасних випадків на робочих місцях та статистику професійних захворювань.
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