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Столтенберг: Росія умисно створює міграційний тиск на Фінляндію
14:31 27.11.2023 |
Генсек НАТО Єнс Столтенберг прямо вказав про причетність Москви до появи все більшої кількості шукачів притулку на кордоні Фінляндії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у понеділок перед зустріччю Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ.
Столтенберг констатував, що Росія "повернула війну у Європу" і тепер намагається дестабілізувати західні демократичні країни за допомогою кібератак, дезінформації, енергетичного шантажу і міграції.
"Останніми тижнями Москва сприяє прибуттю мігрантів на кордон з Фінляндією, що призвело до закриття пунктів пропуску, і використовує міграцію як інструмент тиску... НАТО солідарний з нашою союзницею Фінляндією, і я вітаю допомогу Frontex у тому, щоб посилити охорону кордонів Фінляндії", - зазначив Єнс Столтенберг.
Як відомо, з середини листопада на КПП між Росією та Фінляндією почало приходити суттєво більше людей без документів, що дають їм право в'їзду на територію ЄС. Раніше російські прикордонники не пропускали таких мандрівників на виїзд.
Для боротьби з цим явищем Фінляндія закрила усі свої КПП на кордоні з Росією, крім одного у Лапландії, та не виключає цілковитого закриття кордону.
З суботи закриті для руху транспорту КПП Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Нійрала.
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