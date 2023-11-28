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Молдова приєднується до Програми єдиного ринку ЄС
12:45 27.11.2023 |
Законодавчі збори Молдови в п'ятницю ратифікували угоду з Євросоюзом про участь республіки в Програмі єдиного ринку, передає кореспондент "Інтерфаксу".
Голова парламентської комісії з економіки, бюджету і фінансів Раду Маріан зазначив, що після ратифікації документа підприємці Молдови отримають розширений доступ до європейських фондів.
"Завдяки цьому буде забезпечена послідовна структура фінансування з метою підтримки ключових цілей - забезпечення безпечності харчових продуктів, захисту споживачів і підтримка малих і середніх підприємств. Програма передбачає розробку та поширення високоякісної європейської статистики. Політику ЄС можна буде оцінювати, громадяни, влада, бізнес і особи, які ухвалюють рішення, зможуть брати участь у демократичному процесі та ухвалювати обґрунтовані рішення", - заявив Маріан.
За його словами, Молдова отримає доступ до фінансових інструментів, досвіду і передової практики інших країн-бенефіціарів Програми.
Загальний бюджет Програми EUR4,2 млрд на період 2021-2027 рр.
Угоду з ЄС про участь Молдови в Програмі єдиного ринку було підписано 8 вересня 2023 року.
Парламент Молдови денонсував міжурядову угоду з РФ про співпрацю між Міністерством національної безпеки (СІБ) Молдови та Службою зовнішньої розвідки Росії в галузі інформаційної діяльності, яку було підписано в Кишиневі 18 квітня 1994 року.
Парламент денонсував також угоду про співпрацю в підготовці фахівців антитерористичних підрозділів у навчальних закладах компетентних органів держав-учасниць СНД, яку було укладено в Ашгабаді 5 грудня 2012 р.
Денонсовано також угоду про співпрацю в галузі охорони здоров'я населення, статут Об'єднаного інституту ядерних досліджень, угоду про взаємодопомогу у випадках аварій та інших надзвичайних ситуацій на електроенергетичних об'єктах держав СНД; угоду про взаємодію держав СНД у разі евакуації їхніх громадян із третіх країн у разі виникнення надзвичайних ситуацій; угоду про принципи забезпечення прикордонних військ.
У лютому 2023 р. міністр закордонних справ і європейської інтеграції Ніку Попеску заявив, що Молдова розпочинає процес виходу з кількох десятків угод у рамках СНД. За його словами, республіка є учасником приблизно 330 угод СНД, багато з яких потребують перегляду.
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