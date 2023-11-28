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АНАЛІТИКА

Наслідки падіння рубля: Ціни на вживані автомобілі в Росії зросли за рік у півтора раза

 

Середня вартість вживаного автомобіля у Росії виросла до 1,57 млн рублів, за рік ціни збілишились на 45%.

Про це свідчать дані найбільшої російської платформи приватних оголошень "Авіто", повідомляє The Moscow Times.

Йдеться про вживані автомобілі та машини, які ввозять у Росії за схемами "сірого імпорту".

У жовтні 2022 року середня ціна автомобіля в оголошенні на майданчику становила близько 1,08 млн рублів.

Головною причиною підвищення цін експерти вказують падіння курсу рубля. Але якщо з минулої осені до липня середня ціна зростала на 20-30 тис. рублів на місяць, то з липня до жовтня вона щомісяця збільшувалась на 60-80 тисяч рублів.

Крім того, з 1 серпня ставки утилізаційного збору на автомобілі для юридичних осіб у Росії підвищилися в середньому в 2-3 рази. Для фізосіб тимчасово зберегли пільгові ставки, але обмежили кількість автомобілів, які можна завозити.

Однак наприкінці жовтня виявилося, що якщо росіяни ввозять іномарки з країн Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), їм все-одно треба платити утилізаційний збір за комерційною ставкою. Таким чином, найпопулярніша схема постачання іномарок у Росії з початку війни - через країни ЄАЕС - виявилася невигідною для недорогих іномарок.

Як повідомлялося, водночас цю нішу займають китайські автомобілі. За підсумками восьми місяців 2023 року частка китайських автомобілів у російському імпорті досягла 92%.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України всі світові автоконцерни зупинили виробництво в Росії. Згодом більшість із них продали активи та пішли з країни. Крім того, припинилися офіційні постачання нових авто. Китайські машини залишилися фактично єдиною альтернативою місцевим російським маркам, які також збирають з китайських комплектуючих.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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