Прем'єр Канади обурений рішенням правої опозиції заблокувати угоду про вільну торгівлю з Україною

Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо назвав "небаченим і несподіваним" голосування Консервативної партії Канади в Палаті громад проти оновленої угоди про вільну торгівлю з Україною.

"Так, мене дуже турбує, що Консервативна партія Канади повертається спиною до України (...). Усі консервативні депутати проголосували проти України. Такого ніколи не бачили, і це несподіванка", - сказав глава канадського уряду в п'ятницю на пресконференції в місті Сент-Джонс після завершення саміту ЄС-Канада.

Трюдо назвав "абсурдним обґрунтуванням" аргумент опозиції про розбіжності з Києвом у питанні про тарифікацію викидів CO2, яке нібито стало причиною незгоди з текстом, підписаним прем'єром Канади і президентом України Володимиром Зеленським, під час дебатів у другому читанні.

За словами прем'єр-міністра, можна задатися питанням, чому канадські консерватори більше не хочуть підтримувати Україну. На його думку, це загальна тенденція серед правих і вкрай правих партій у світі, як республіканців у США, так і відповідних партій у Європі, які відмовляються від такої підтримки та починають наводити неправдиві пояснення і причини.

При цьому він заявив, що Канада - "одна з найбільш солідарних з Україною країн у світі". "У нас велике населення українського походження ось уже століття. Ми поділяємо спільні цінності та спільне бачення майбутнього", - зазначив Трюдо. Канадські політичні партії, сказав прем'єр, разом голосували в парламенті за допомогу Україні. З питань санкцій проти РФ і військової підтримки Києва Канада була "в перших рядах тих, хто допомагав Україні".

І він не може не відчувати занепокоєння, коли бачить, що Консервативна партія Канади "ухвалила рішення не підтримувати Україну в тому, чого вона потребує", заявив глава канадського уряду.