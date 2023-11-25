Фінансові новини
- |
- 25.11.23
- |
- 00:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Прем'єр Канади обурений рішенням правої опозиції заблокувати угоду про вільну торгівлю з Україною
23:25 24.11.2023 |
Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо назвав "небаченим і несподіваним" голосування Консервативної партії Канади в Палаті громад проти оновленої угоди про вільну торгівлю з Україною.
"Так, мене дуже турбує, що Консервативна партія Канади повертається спиною до України (...). Усі консервативні депутати проголосували проти України. Такого ніколи не бачили, і це несподіванка", - сказав глава канадського уряду в п'ятницю на пресконференції в місті Сент-Джонс після завершення саміту ЄС-Канада.
Трюдо назвав "абсурдним обґрунтуванням" аргумент опозиції про розбіжності з Києвом у питанні про тарифікацію викидів CO2, яке нібито стало причиною незгоди з текстом, підписаним прем'єром Канади і президентом України Володимиром Зеленським, під час дебатів у другому читанні.
За словами прем'єр-міністра, можна задатися питанням, чому канадські консерватори більше не хочуть підтримувати Україну. На його думку, це загальна тенденція серед правих і вкрай правих партій у світі, як республіканців у США, так і відповідних партій у Європі, які відмовляються від такої підтримки та починають наводити неправдиві пояснення і причини.
При цьому він заявив, що Канада - "одна з найбільш солідарних з Україною країн у світі". "У нас велике населення українського походження ось уже століття. Ми поділяємо спільні цінності та спільне бачення майбутнього", - зазначив Трюдо. Канадські політичні партії, сказав прем'єр, разом голосували в парламенті за допомогу Україні. З питань санкцій проти РФ і військової підтримки Києва Канада була "в перших рядах тих, хто допомагав Україні".
І він не може не відчувати занепокоєння, коли бачить, що Консервативна партія Канади "ухвалила рішення не підтримувати Україну в тому, чого вона потребує", заявив глава канадського уряду.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні вирішили демобілізувати строковиків, чий термін служби закінчився
ТОП-НОВИНИ
|Глава комітету ВР з євроінтеграції заявила про блокування її поїздки на засідання в ЄС
|Спецслужби проти опозиції: як «агент Томек» створив проблему для старої влади Польщі
|У справі Коломойського продовжили досудове розслідування
|«Маніфест 42». Чому бізнес збунтувався проти Офісу президента
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|USAID допоможе Укрзалізниці збудувати євроколію до Львова
|Данія вирішила збільшити видатки на допомогу для України
|Президент Латвії у Києві анонсував новий пакет допомоги Україні
|Прем'єр Канади обурений рішенням правої опозиції заблокувати угоду про вільну торгівлю з Україною
|Євросоюз назвав найбільших постачальників продуктів. Україна на третьому місці: рейтинг
|ЄС скоротив торгівлю з Росією, але продовжує закуповувати газ, сталь та добрива — Євростат
Бізнес
|Названо найдорожчі бренди світу. Лідер не змінюється вже 11 років!
|Суд Флориди визнав, що в Tesla знали про «зламаний» автопілот, коли постачали електромобілі клієнтам
|Компанія-творець чата GPT раптово звільнила боса, а потім повернула. Що відбувається?
|Галюцинації ШІ загрожують науковій достовірності - дослідження
|Ford відновив будівництво заводу з випуску акумуляторів, але зменшить його розмір
|YouTube визнав, що «війна» з блокувальниками реклами призводить до «неоптимального перегляду»
|Ілон Маск віддасть гроші з реклами в Х Ізраїлю та Газі