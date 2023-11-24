Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС скоротив торгівлю з Росією, але продовжує закуповувати газ, сталь та добрива — Євростат

ЄС скоротив торгівлю з Росією, але продовжує закуповувати газ, сталь та добрива — Євростат

 

Частка російського імпорту товарів до Євросоюзу скоротилася з 9,5% у лютому 2022 року до 2% станом на вересень 2023 року. Експорт ЄС до Росії впав із 3,8% від усього експорту за межі Євросоюзу до 1,4% за звітний період. Дані опублікував Євростат.

У березні 2022 року піковий дефіцит торговельного балансу ЄС з Росією становив 18,6 млрд євро через високі ціни на енергоносії. Дефіцит скоротився до 100 млн євро в березні 2023 року і дещо зріс (до 1 млрд євро) станом на вересень 2023 року.

Здебільшого Євросоюз купує у Росії природний газ, нафтопродукти, нікель, залізо, сталь та добрива - на них припадає близько двох третин загального імпорту з Росії до ЄС.

У період із третього кварталу 2021 року до третього кварталу 2023 року частка Росії в імпорті природного газу до ЄС знизилася на 27 відсоткових пунктів. Частка в імпорті нафтопродуктів - на 25 в.п., нікелю - на 14 в.п., сталі - на 9 в.п.

У торгівлі добривами інша картина: частка Росії в імпорті ЄС знизилася з 27% у третьому кварталі 2021 року до 17% у третьому кварталі 2022 року, але повернулася до 27% у третьому кварталі 2023 року.

ЄС скоротив торгівлю з Росією, але продовжує закуповувати газ, сталь та добрива — Євростат
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0487
  0,0344
 0,10
EUR
 1
 39,3580
  0,0880
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1250  0,01 0,03 37,7254  0,06 0,15
EUR 40,2404  0,01 0,02 41,0654  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0200  0,02 0,04 36,0400  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес