ЄС скоротив торгівлю з Росією, але продовжує закуповувати газ, сталь та добрива — Євростат

Частка російського імпорту товарів до Євросоюзу скоротилася з 9,5% у лютому 2022 року до 2% станом на вересень 2023 року. Експорт ЄС до Росії впав із 3,8% від усього експорту за межі Євросоюзу до 1,4% за звітний період. Дані опублікував Євростат.

У березні 2022 року піковий дефіцит торговельного балансу ЄС з Росією становив 18,6 млрд євро через високі ціни на енергоносії. Дефіцит скоротився до 100 млн євро в березні 2023 року і дещо зріс (до 1 млрд євро) станом на вересень 2023 року.

Здебільшого Євросоюз купує у Росії природний газ, нафтопродукти, нікель, залізо, сталь та добрива - на них припадає близько двох третин загального імпорту з Росії до ЄС.

У період із третього кварталу 2021 року до третього кварталу 2023 року частка Росії в імпорті природного газу до ЄС знизилася на 27 відсоткових пунктів. Частка в імпорті нафтопродуктів - на 25 в.п., нікелю - на 14 в.п., сталі - на 9 в.п.

У торгівлі добривами інша картина: частка Росії в імпорті ЄС знизилася з 27% у третьому кварталі 2021 року до 17% у третьому кварталі 2022 року, але повернулася до 27% у третьому кварталі 2023 року.



