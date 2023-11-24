Фінансові новини
- |
- 24.11.23
- |
- 20:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС скоротив торгівлю з Росією, але продовжує закуповувати газ, сталь та добрива — Євростат
19:41 24.11.2023 |
Частка російського імпорту товарів до Євросоюзу скоротилася з 9,5% у лютому 2022 року до 2% станом на вересень 2023 року. Експорт ЄС до Росії впав із 3,8% від усього експорту за межі Євросоюзу до 1,4% за звітний період. Дані опублікував Євростат.
У березні 2022 року піковий дефіцит торговельного балансу ЄС з Росією становив 18,6 млрд євро через високі ціни на енергоносії. Дефіцит скоротився до 100 млн євро в березні 2023 року і дещо зріс (до 1 млрд євро) станом на вересень 2023 року.
Здебільшого Євросоюз купує у Росії природний газ, нафтопродукти, нікель, залізо, сталь та добрива - на них припадає близько двох третин загального імпорту з Росії до ЄС.
У період із третього кварталу 2021 року до третього кварталу 2023 року частка Росії в імпорті природного газу до ЄС знизилася на 27 відсоткових пунктів. Частка в імпорті нафтопродуктів - на 25 в.п., нікелю - на 14 в.п., сталі - на 9 в.п.
У торгівлі добривами інша картина: частка Росії в імпорті ЄС знизилася з 27% у третьому кварталі 2021 року до 17% у третьому кварталі 2022 року, але повернулася до 27% у третьому кварталі 2023 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Спецслужби проти опозиції: як «агент Томек» створив проблему для старої влади Польщі
|У справі Коломойського продовжили досудове розслідування
|«Маніфест 42». Чому бізнес збунтувався проти Офісу президента
|Умєров озвучив результати зустрічі у форматі «Рамштайн»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄС скоротив торгівлю з Росією, але продовжує закуповувати газ, сталь та добрива — Євростат
|Польські ультраправі не підуть у коаліцію з ПіС
|Канада передасть Україні понад 11 тисяч штурмових гвинтівок
|Фінляндія виділила 3 млн євро на підтримку експорту зерна з України
|Китай зруйнував і закрив сотні мечетей і тисне на мусульман
|Пашинян заявив про затримки постачання Росією вже оплаченої зброї
|Прем'єр Нідерландів провів розмову з Зеленським, запевнив у підтримці України
Бізнес
|Названо найдорожчі бренди світу. Лідер не змінюється вже 11 років!
|Суд Флориди визнав, що в Tesla знали про «зламаний» автопілот, коли постачали електромобілі клієнтам
|Компанія-творець чата GPT раптово звільнила боса, а потім повернула. Що відбувається?
|Галюцинації ШІ загрожують науковій достовірності - дослідження
|Ford відновив будівництво заводу з випуску акумуляторів, але зменшить його розмір
|YouTube визнав, що «війна» з блокувальниками реклами призводить до «неоптимального перегляду»
|Ілон Маск віддасть гроші з реклами в Х Ізраїлю та Газі